L'équipe dirigeante de Medincell participera à une discussion stratégique lors de la conférence Jefferies Healthcare (Londres - 17-20 novembre 2025)

Christophe Douat, Directeur général, et Richard Malamut, Directeur Médical, présenteront Medincell au cours d’un échange interactif le mardi 18 novembre 2025 à 16h00 GMT (17h00, heure de Paris) dans le cadre de la conférence Jefferies London Global Healthcare.
Présentation en direct et replay : https://wsw.com/webcast/jeff332/medcl/1970687
Des réunions avec le management et l’équipe de développement commercial peuvent être organisées en contactant directement Medincell ou par l'intermédiaire des représentants bancaires.
Pour recevoir toute l'information financière de Medincell en temps réel, faites-en la demande par mail à medincell@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.
