IA: Hollwyood accuse le logiciel chinois Seedance 2.0 de violations "massives" du droit d'auteur

L'association des grands studios hollywoodiens accuse dans un communiqué le logiciel chinois Seedance 2.0, lancé par ByteDance, de violations "massives" du droit d'auteur, après la diffusion d'une vidéo virale générée par IA montrant un combat entre Tom Cruise et Brad Pitt.

"En une seule journée, le logiciel chinois d'IA Seedance 2.0 s'est livré à une utilisation non autorisée de droits d'auteur protégés aux Etats-Unis à une échelle massive", écrit Charles H. Rivkin, le président de la Motion Picture Association qui représente notamment les intérêts de Disney, Universal, Warner et Netflix.

Publié dans la nuit de jeudi à vendredi, ce communiqué intervient après la diffusion depuis mardi d'une vidéo générée par l'intelligence artificielle montrant un combat à mains nues entre Brad Pitt et Tom Cruise sur le toit d'un immeuble. Ce clip a été visionné des millions de fois sur les plateformes.

D'autres vidéos virales ces derniers jours, créées selon la presse spécialisée avec l'aide de Seedance 2.0, mettent en scène des super-héros Marvel ou revisitent une scène de la série "Friends".

Propriété de l'entreprise chinoise ByteDance qui possède aussi TikTok, le nouveau modèle de création de vidéo Seedance 2.0, vient d'être lancé dans une version test limitée en Chine mais des images hyperréalistes inondent déjà les réseaux sociaux.

"En lançant un service qui fonctionne sans garanties substantielles contre la contrefaçon, ByteDance méprise le droit d’auteur bien établi qui protège les droits des créateurs et soutient des millions d’emplois américains. ByteDance devrait immédiatement cesser ses activités de violation des droits", affirme la Motion Picture Association dans son communiqué.