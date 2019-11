L' équipe dette émergente de NNIP refait surface chez William Blair

(NEWSManagers.com) -

L' équipe de gestion dette émergente de NN Investment Partners va rejoindre William Blair Investment Management, une société basée à Chicago gérant 52,2 milliards de dollars d' actifs. Le départ de ces gérants avait été annoncé le 14 novembre par la société de gestion néerlandaise.

Marcelo Assalin, qui était le responsable dette émergente de NNIP, et Marco Ruijer, gérant principal de la stratégie Emerging Markets Debt Hard Currency, intégreront la société américaine au premier trimestre 2020. Ils emmènent avec eux " plusieurs membres clés de leur équipe " , selon un communiqué diffusé vendredi 15 novembre. Interrogé par NewsManagers, un porte-parole de William Blair précise qu'environ douze professionnels expérimentés de NN IP devraient rejoindre la société, soit la quasi-totalité de l'équipe. Ils créeront un pôle dédié à la dette émergente au sein de William Blair IM.

L' équipe dette émergente de NNIP qui arrive chez William Blair IM s' est bâtie à partir de 2013, après le départ de l' équipe précédente chez Neuberger Berman. Elle est basée à New York, Londres, les Pays-Bas et Singapour et conservera ce caractère international, selon le porte-parole.

Une présence en Europe renforcée

Marcelo Assalin sera rattaché directement à Stephanie Braming, associée et responsable mondiale de William Blair Investment Management.

" Je suis ravi de rejoindre une société centrée sur le client, qui responsabilise ses équipes de gestion, où nous aurons une autonomie en matière d' investissements et où nous pourrons intégrer les critères durables d' une manière holistique et sur mesure qui bénéficie aux clients " , a commenté Marcelo Assalin.

Cette référence aux critères durables ne passe pas inaperçue après l' article de Citywire qui expliquait que l' équipe dette émergente avait quitté NNIP en raison d' opinions divergentes concernant l' intégration de critères ESG.

L'arrivée de cette équipe EMD au sein de William Blair devrait permettre à la société américaine de renforcer sa présence en Europe continentale, où l'équipe de NNIP est connue. La société a d'ailleurs récemment recruté Christian Nilsson, un commercial pour l'Europe du Nord, et a dernièrement obtenu un mandat du Fonds de réserve pour les retraites (FRR).