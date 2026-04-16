L'équipe de Musk tend la main aux fournisseurs pour le projet Terafab, rapporte Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte à partir du paragraphe 2)

L'équipe d'Elon Musk a pris contact avec des fournisseurs de l'industrie des puces pour son projet de complexe de puces d'IA Terafab avec SpaceX et Tesla TSLA.O , a rapporté Bloomberg News mercredi. L'équipe a approché des entreprises telles que Applied Materials

AMAT.O , Tokyo Electron 8035.T et Lam Research LRCX.O , et a demandé le soutien du partenaire de fabrication de puces Samsung Electronics Co 005930.KS , a indiqué le rapport, citant des personnes familières avec le sujet. Le personnel a demandé des devis et des délais de livraison pour toute une série d'équipements de fabrication de puces, a indiqué Bloomberg, ajoutant qu'au cours des dernières semaines, il a contacté des fabricants de photomasques, de substrats, de graveurs, de dépositeurs, de dispositifs de nettoyage, de testeurs et d'autres outils. L'objectif est de commencer à fabriquer du silicium d'ici 2029, puis de passer à l'échelle supérieure,a ajouté Bloomberg. Les représentants de Musk ont demandé des estimations de prix rapides tout en fournissant un minimum d'informations sur les produits, et Musk veut avancer à la "vitesse de la lumière", selon lerapport. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport. Tesla, SpaceX, Applied Materials, Tokyo Electron, Lam Research et Samsung Electronics n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Musk a lancé Terafab en mars, et Intel INTC.O a déclaré la semaine dernière qu'il rejoindrait le projet pour fabriquer des processeurs alimentant les ambitions du milliardaire de la technologie en matière de robotique et de centres de données. Le projet sera construit sur le campus de Tesla dans l'est du comté de Travis, à Austin, au Texas.