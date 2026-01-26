L'Équateur lance un nouvel emprunt de 4 milliards de dollars et déclare que les détenteurs ont offert 4,6 milliards de dollars dans le cadre d'un rachat connexe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et de commentaires du ministre aux paragraphes 2 à 5) par Rodrigo Campos et Karin Strohecker

L'Équateur a lancé lundi une vente de dette internationale de 4 milliards de dollars, après que les investisseurs ont offert quelque 4,6 milliards de dollars de billets dans le cadre d'une opération connexe de rachat de la dette.

Le pays sud-américain a émis 2,2 milliards de dollars d' obligations arrivant à échéance en 2034 avec un rendement de 8,75 %, et 1,8 milliard de dollars d' obligations arrivant à échéance en 2039 avec un rendement de 9,25 %, marquant ainsi son premier retour sur les marchés internationaux des capitaux depuis la restructuration de sa dette en euro-obligations en 2020. L'opération, qui a attiré 18 milliards de dollars d' ordres selon le gouvernement, est dirigée par Bank of America et Citi.

"Notre retour sur les marchés n'est pas un événement ponctuel, mais marque le début d'une relation renouvelée, transparente et à long terme avec les investisseurs", a déclaré la ministre de l'économie et des finances, Sariha Moya, dans un communiqué.

"La qualité et la force de la demande des investisseurs ont été très solides", a-t-elle ajouté. "Les commentaires reçus tout au long du processus ont souligné la grande confiance dans notre programme économique."

Le gouvernement a déclaré qu'il s'agissait de la plus grande émission d'obligations jamais réalisée par l'Équateur et qu'elle avait permis d'obtenir le plus faible écart de taux par rapport aux bons du Trésor américain.

La dette souveraine de l'Équateur a été l'une des plus performantes des marchés émergents l'année dernière, selon l'indice EMBIGD de JPMorgan, les émissions actuelles ayant un rendement compris entre 7 % et 9,1 %, d'après les données de LSEG.

Séparément, le gouvernement a déclaré avoir reçu des offres pour 2,48 milliards de dollars, soit 81,6 %, de ses obligations à taux progressif 2030 et 2,12 milliards de dollars, soit 32,7 %, de ses obligations à taux progressif 2035 dans le cadre de l'offre de rachat.

L'Équateur a déclaré qu'il annoncera sur le 27 janvier le montant qu'il dépensera pour chaque série et si les offres seront calculées au prorata, le rachat restant conditionné à la clôture de la nouvelle émission d'obligations.