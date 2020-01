Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'épidémie du coronavirus de Wuhan inquiète Rémy Cointreau Reuters • 24/01/2020 à 10:25









PARIS, 24 janvier (Reuters) - Rémy Cointreau est à l'évidence inquiet de l'impact potentiel de l'épidémie de coronavirus en Chine, un marché moteur pour sa croissance, a déclaré vendredi le directeur financier du groupe, Luca Marotta,lors d'une conférence téléphonique avec des analystes. L'épidémie, a-t-il ajouté, pourrait être une menace sur la consommation de cognac en volumes, mais pas sur les prix. Rémy Cointreau fait état vendredi d'un recul plus marqué qu'attendu de 11,3% de ses ventes à périmètre constant au troisième trimestre, reflétant l'impact des troubles politiques à Hong Kong sur son activité. Le groupe est particulièrement exposé à un éventuel ralentissement en Chine, où le groupe réalise 20% environ de ses bénéfices selon les estimations. La propagation du virus crée de "l'incertitude pour le court terme" mais "il ne semble pas y avoir de changement de fond des tendances en Chine continentale", relativisent les analystes de Crédit Suisse dans une note. (Dominique Vidalon version française Simon Carraud et Henri-Pierre André)



