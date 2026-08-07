L'épidémie de cyclosporose pèse sur Sweetgreen, qui abaisse ses prévisions

L'action de la chaîne de salades est attendue en fort recul à l'ouverture de Wall Street ce vendredi au lendemain de l'abaissement de ses prévisions annuelles de ventes à périmètre constant.

En cause, un net ralentissement de la demande, les consommateurs se détournant des produits frais dans le sillage de l'épidémie de cyclosporose qui sévit aux États-Unis depuis la fin juillet.

Bien que l'entreprise ait réaffirmé ne pas utiliser de laitue iceberg, au coeur des rappels de produits à l'origine de l'épidémie, et assuré qu'aucune autorité sanitaire ni aucun fournisseur ne l'avait mise en cause, les inquiétudes liées à la sécurité alimentaire ont pesé sur sa fréquentation.

Sweetgreen table désormais sur un recul de 7% à 8 % de ses ventes annuelles à périmètre constant, contre une baisse de 2% à 4 % anticipée jusqu'ici.

Lors de la présentation des résultats, la directrice financière, Jamie McConnell, a indiqué que les craintes suscitées par la cyclosporose avaient amputé les ventes comparables de juillet d'environ 600 points de base, interrompant l'amélioration observée au début de l'été.

Le groupe a également annoncé avoir procédé cette semaine au rappel de piments jalapeños, dans le cadre d'une enquête distincte sur une épidémie de salmonellose liée à des piments mexicains.

Depuis le début de l'année, le titre a perdu près de 13% de sa valeur en Bourse.