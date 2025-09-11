L'épicier américain Kroger revoit à la hausse ses prévisions de ventes annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 septembre - L'épicier américain Kroger KR.N a relevé jeudi ses prévisions de ventes annuelles, misant sur la résistance de la demande pour ses produits à bas prix dans un contexte d'inquiétudes croissantes concernant la pression exercée par les droits de douane sur la demande des consommateurs.

La société s'attend à ce que les ventes identiques pour l'ensemble de l'année augmentent de 2,7 % à 3,4 %, par rapport à sa prévision précédente d'une hausse de 2,25 % à 3,25 %.