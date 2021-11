L’épargne solidaire avec Covéa Actions Solidaires

L’épargne solidaire avec Covéa Finance

Allier performance financière à démarche solidaire

Covéa Actions Solidaires est un fonds à dominante actions créé en 2007. Il permet d'associer développement économique et progrès social.

Il investit entre 5 et 10 % en titres solidaires, c'est-à-dire auprès de structures non cotées ayant une utilité sociale : aide à la création d'entreprise, aide au retour à l'emploi, micro-crédit, insertion… et entre 90 % et 95 % en titre cotés gérés selon un processus ISR.

A l'image de l'encours total de l'épargne solidaire qui a atteint 20,3 milliards d'€ au 31 décembre 20201 – soit une hausse de + 33 % en un an - Covéa Actions Solidaires voit son encours multiplié par 5,3 en 6 ans2! Cette forte dynamique de collecte permet donc d'augmenter la part de la poche solidaire du fonds (comprise entre 5 % à 10 % de l'encours total du fonds) : au 30/09/2021, les titres solidaires représentent ainsi plus de 2,5 millions d'euros.

Yannick TATIBOUET, Directeur Veille Stratégique, Relations Extérieures, ESG et Recherches de Covéa Finance.

YT : Yannick Tatibouët

Finansol - Label ISR

1 Source : Baromètre de la Finance Solidaire : https://www.finance-fair.org/wp-content/uploads/2021/06/Barometre_finance_solidaire_2021.pdf

2* Source Covéa Finance : encours au 30/09/2015 : 8,21 millions d'€ / Encours au 30/09/2021 : 43,55 millions d'€

Risques associés aux fonds

Les principaux risques du fonds sont les suivants : risque actions, risque de perte en capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque lié à l'investissement dans des petites et/ou moyennes capitalisations, risque de taux, risque de crédit, risque lié aux investissements solidaires. Les risques cités ci-dessus ne sont pas limitatifs. Pour plus d'information, nous vous invitons à vous référer au DICI et au prospectus du fonds.

Mentions légales

Ce fonds est géré par Covéa Finance, société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers sous le numéro 97-007, constituée sous forme de société par actions simplifiée au capital de 24 901 254 euros, immatriculée au RCS Paris sous le numéro B 407 625 607, ayant son siège social au 8-12 rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris. Ce document est produit à titre indicatif et ne peut être considéré comme une offre de vente ou un conseil en investissement. Il ne constitue pas la base d'un engagement de quelque nature que ce soit et pourra faire l'objet de changements sans préavis de notre part. Toute reproduction ou diffusion de tout ou partie du présent document devra faire l'objet d'une autorisation préalable de Covéa Finance. Ce document ne se substitue pas au DICI. Avant toute souscription, vous devez vous référer au dernier DICI consultable sur le site internet de Covéa Finance : www.covea-finance.fr, sur lequel figurent la stratégie d'investissement et les risques associés au fonds.