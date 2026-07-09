L'EPA américaine propose d'assouplir les règles de Biden relatives aux émissions des poids lourds

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions aux paragraphes 4 à 13, commentaires) par David Shepardson

L’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) a proposé jeudi d’assouplir les réglementations sur les émissions des poids lourds et des moteurs adoptées en 2023 dans le cadre de l'administration du président démocrate Joe Biden et autorisera la vente de certains moteurs qui ne respectent pas les normes d’émissions d’échappement plus strictes.

L’EPA a indiqué qu’elle proposait d’assouplir les exigences en matière de garantie sur les émissions et d’accorder un délai supplémentaire avant l’entrée en vigueur d'exigences plus longues relatives à la durée de vie réglementaire.

L’EPA, qui a noté que certains programmes de développement de moteurs de poids moyen et lourd pour 2027 ont rencontré des difficultés techniques, propose d’autoriser les constructeurs à continuer de commercialiser leurs produits actuels le temps qu’ils achèvent le développement de moteurs conformes aux normes de 2027. L’EPA a précisé que, même avec les modifications proposées, la baisse des émissions d’oxydes d’azote (NOx, responsables du smog) resterait de près de 90 % par rapport aux réductions prévues dans le cadre des normes d’émissions de Biden. L’administrateur de l’EPA, Lee Zeldin, a déclaré que les exigences existantes étaient inapplicables, qu’elles entraîneraient une hausse des coûts et réduiraient le choix des consommateurs. Il a ajouté que cette réglementation permettrait de réaliser une économie estimée à 12 milliards de dollars, soit jusqu’à 6 000 dollars par camion.

Les associations environnementales affirment que les modifications proposées augmenteront la pollution et nuiront à la santé publique. "Cette proposition de l’EPA sous Trump visant à affaiblir des mesures essentielles de protection de la qualité de l’air entraînera davantage de risques sanitaires et des coûts plus élevés", a déclaré l’Environmental Defense Fund dans un communiqué. "L’EPA devrait abandonner cette proposition et maintenir à la place des mesures de protection strictes contre la pollution pour les nouveaux véhicules lourds."

L’EPA propose d’imposer des sanctions à certains moteurs diesel de poids lourds qui ne peuvent temporairement pas respecter les normes de Biden, tout en autorisant la poursuite des ventes.

L’administration Trump a pris un certain nombre de mesures visant à annuler les règles de Biden visant à imposer davantage de véhicules électriques et de véhicules plus propres.

Le mois dernier, l’EPA a transmis au Congrès, contrôlé par les républicains, les règles californiennes historiques sur les émissions des véhicules en vue d’une éventuelle abrogation, dans le cadre de sa dernière initiative visant à empêcher le renforcement des exigences des États en matière d’émissions d’échappement.

L’administration Trump a également promulgué des règles facilitant la vente, par les constructeurs automobiles, d’un plus grand nombre de voitures et de camions à essence, tout en rendant l’achat de véhicules électriques plus coûteux.

La Maison Blanche a également considérablement affaibli les normes fédérales en matière d’émissions d’échappement. Le Congrès a adopté en 2025 une loi visant à mettre fin à la perception d’amendes pour non-respect des normes d’émissions d’échappement des véhicules, permettant ainsi aux constructeurs automobiles d’économiser des centaines de millions de dollars sur la vente de véhicules non conformes aux règles antipollution. En février, l’EPA a par ailleurs annulé une conclusion scientifique selon laquelle les émissions de gaz à effet de serre mettent en danger la santé humaine, et a supprimé les normes fédérales d’émissions d’échappement pour les voitures et les camions.