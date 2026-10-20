L'envoyé américain Witkoff doit rencontrer les Russes ; Trump fait pression sur Kyiv pour qu'il trouve un accord

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(Entièrement révisé, avec l'ajout de détails issus de la réunion et de commentaires)

* Witkoff se rendra à Saint-Pétersbourg mercredi

* Zelensky et Witkoff se sont embrassés avant la réunion

* Le dirigeant ukrainien affirme recevoir à nouveau des avertissements concernant des attaques russes

* Trump affirme que la Russie « s'est bien comportée vis-à-vis de l'Ukraine »

par Nerijus Adomaitis, Lina Golovnya et Steve Holland

L'envoyé spécial américain Steve Witkoff se rendra en Russie mercredi après avoir rencontré à Oslo le président ukrainien Volodimir Zelensky ainsi que les dirigeants de la Norvège et de la Finlande, tandis que le président Donald Trump a déclaré qu'il était temps pour Kyiv de mettre fin à la guerre avec Moscou.

Zelensky s’est rendu à Oslo dans le but de rétablir les relations avec Washington, qui ont atteint un nouveau creux depuis que Trump a commencé à courtiser Moscou. Kyiv s’est plaint que Washington lui ait refusé un soutien militaire et des renseignements essentiels.

Plus tôt mardi, Zelensky s’est entretenu par téléphone avec le secrétaire d’État américain Marco Rubio.

M. Zelensky a déclaré que l’Ukraine recevait à nouveau des alertes précoces concernant des attaques de missiles russes.

“Maintenant, ça fonctionne, c’est formidable”, a-t-il déclaré, ajoutant que lui et M. Rubio avaient également discuté de la fourniture de missiles intercepteurs Patriot et du système satellitaire Starlink fourni par les États-Unis, dont Kyiv se plaignait qu’il avait cessé de fonctionner lorsqu’il était installé sur des objets se déplaçant rapidement, tels que des drones.

Les récentes initiatives de Trump envers Moscou, notamment un accord pour l'achat de diesel russe et la suspension de nouvelles sanctions, ont suscité une levée de boucliers bipartisane au Congrès américain et inquiété les capitales européennes.

Zelensky a déclaré qu’il comptait s’entretenir à nouveau avec Rubio dans 48 heures.

Il a précisé avoir discuté à Oslo des garanties de sécurité pour l’Ukraine, notamment des garanties “de type article 5”, en référence à la disposition de l’OTAN selon laquelle une attaque contre un allié est une attaque contre tous.

“Je remercie la partie américaine d’avoir réaffirmé que ces garanties seraient solides”, a-t-il déclaré.

“Il existe différents types de garanties de sécurité qui figurent dans le document que Steve (Witkoff) va présenter aux Russes”, a-t-il précisé. “Et nous aurons son retour d’information le lendemain.”

Zelensky a réaffirmé que l’Ukraine espérait aborder des questions clés sur la manière de mettre fin à la guerre lors d’une réunion trilatérale entre les dirigeants de l’Ukraine, de la Russie et des États-Unis.

Le Premier ministre norvégien, Jonas Gahr Stoere, a déclaré que la réunion d’Oslo avait été fructueuse et constructive.

“Steve Witkoff s’envolera demain pour Saint-Pétersbourg où il rencontrera les dirigeants russes, échangera avec eux sur les idées issues de cette réunion et sur les propositions élaborées par nos collègues européens et américains, et ouvrira peut-être la voie à une rencontre au sommet”, a déclaré M. Stoere.

“Je pense que le processus de paix () est de nouveau sur les rails”, a déclaré le président finlandais Alexander Stubb lors de la conférence de presse, à laquelle M. Witkoff n’a pas pris part.

Plus tôt, l’émissaire américain et Zelensky s’étaient embrassés en se retrouvant pour les pourparlers, auxquels Jared Kushner, le gendre de Trump, a participé à distance.

Washington a nié avoir délibérément entravé l’effort de guerre de l’Ukraine. Mais Donald Trump, qui a levé les sanctions contre la Russie dans le but, selon lui, de faire baisser les prix du carburant aux États-Unis, a à plusieurs reprises critiqué Zelensky et appelé à son remplacement .

Mardi, Trump a appelé l’Ukraine à conclure un accord pour mettre fin à la guerre avec la Russie, affirmant que Moscou souhaitait y parvenir. “L’Ukraine doit vouloir mettre fin à cette guerre”, a déclaré Trump aux journalistes dans le Bureau ovale.

Trump a laissé entendre que Moscou avait l’avantage dans ce conflit car “la Russie est une grosse machine — elle ne cesse d’avancer, et c’est ce qu’elle a fait. Elle s’est emparée d’une très grande partie du territoire”.

Lundi, Trump a déclaré que Zelensky, qui a rejeté les conditions posées par la Russie pour mettre fin à la guerre, “n’aidait pas beaucoup” et que Kyiv devrait trouver “quelqu’un d’autre pour négocier”.

RUBIO AFFIRME QUE LES MISSILES AMÉRICAINS N’ONT PEUT-ÊTRE PAS ENCORE ÉTÉ LIVRÉS

Sous Trump, les États-Unis ont en grande partie cessé de fournir directement des armes à l’Ukraine, mais autorisent les pays européens à acheter du matériel militaire américain pour le compte de Kyiv dans le cadre de la “Prioritised Ukraine Requirements List” (PURL). Ils ont également fourni des renseignements et des technologies que l’Europe ne peut égaler.

Une source proche du dossier a indiqué que la plupart des livraisons d’armes dans le cadre de la PURL se poursuivaient, mais que le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, n’avait pas approuvé les dernières demandes de l’Ukraine concernant des missiles intercepteurs Patriot.

M. Rubio a reconnu mardi qu’un lot de missiles intercepteurs achetés par des pays européens pour l’Ukraine n’avait peut-être pas été livré, mais a nié que les États-Unis aient changé de politique.

“Il n’y a pas eu de directive politique délibérée visant à nuire à l’Ukraine”, a-t-il déclaré lors d’une visite en Inde.

Le Kremlin a indiqué qu’il espérait organiser une rencontre entre Witkoff et le président russe Vladimir Poutine.

Alors que les relations entre les États-Unis et l’Ukraine se sont détériorées, la Russie a intensifié ses attaques contre des villes ukrainiennes, visant en particulier les centrales électriques et les installations de stockage de carburant, malgré l’appel lancé par Trump aux deux parties pour qu’elles épargnent leurs systèmes énergétiques respectifs.

La Russie a bombardé des villes de l’ouest de l’Ukraine pendant la nuit, visant les réseaux électriques et provoquant des coupures d’électricité dans de vastes régions du pays qui avaient jusqu’alors été épargnées.

L’Ukraine s’est abstenue pendant plusieurs jours la semaine dernière de frapper les raffineries de pétrole russes, par respect pour la demande de Trump, mais a repris ses frappes après que la Russie n’a montré aucun signe de coopération. Les deux camps ont également pris pour cible des centres de données.

Trump a condamné à plusieurs reprises les attaques ukrainiennes contre la Russie, tout en s'exprimant peu sur les attaques russes bien plus violentes contre l'Ukraine, qui sont devenues encore plus meurtrières depuis que, selon Kyiv, les États-Unis ont suspendu leur soutien à ses défenses aériennes.

ATTAQUES RUSSES

Le ministère russe de la Défense a déclaré mardi avoir frappé trois navires de fret dans le port ukrainien de Reni et deux autres navires de fret en route vers Odessa. Les forces russes ont également frappé deux centres logistiques, a-t-il précisé.

Des installations énergétiques ont été attaquées dans sept régions ukrainiennes pendant la nuit, provoquant des coupures d’électricité, et la région occidentale de Lviv a de nouveau été touchée dans la journée. Des drones russes ont également frappé une installation énergétique à Kyiv mardi, a déclaré le maire Vitali Klitschko, les autorités indiquant que quatre quartiers étaient privés d’électricité.

La détérioration des relations entre les États-Unis et l’Ukraine a commencé il y a dix jours, lorsque Donald Trump a levé les sanctions sur le diesel russe dans le cadre d’un accord conclu avec Vladimir Poutine. Donald Trump a déclaré que cela contribuerait à réduire les prix élevés du carburant qui ont mécontenté les électeurs américains à l’approche des élections législatives de mi-mandat prévues le 3 novembre.

Ce week-end, Trump a accordé une dérogation générale aux sanctions plus sévères contre la Russie qui devaient entrer en vigueur cette semaine.