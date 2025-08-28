L'entreprise xAI de Musk se lance dans le codage agentique avec un nouveau modèle

La startup d'intelligence artificielle d'Elon Musk, xAI, a lancé jeudi un nouveau modèle de codage agentique "rapide et économique", marquant ainsi son entrée dans un domaine clé pour les entreprises d'intelligence artificielle.

Un outil de codage agentique est une application logicielle alimentée par l'IA qui peut effectuer de manière autonome des tâches liées au codage.

Le modèle de xAI, appelé grok-code-fast-1, sera disponible gratuitement pendant une période limitée, avec des partenaires de lancement sélectionnés, notamment GitHub Copilot et Windsurf.

Sa "force réside dans le fait qu'il offre des performances élevées dans un format économique et compact, ce qui en fait un choix polyvalent pour s'attaquer aux tâches de codage courantes de manière rapide et rentable", a déclaré xAI.

Les entreprises d'IA telles qu'OpenAI et Microsoft MSFT.O s'efforcent de mettre à la disposition de leurs utilisateurs des assistants de codage d'IA.

En mai, Microsoft a présenté la fonction GitHub Copilot, un agent de codage, lors de sa conférence annuelle Build pour les développeurs de logiciels. Le directeur général Satya Nadella avait déclaré en avril que 20 à 30 % du code global de Microsoft était écrit par l'IA.

L'agent du fabricant de ChatGPT, OpenAI, appelé Codex, a été mis à la disposition des utilisateurs de ChatGPT Plus en juin.

xAI a poursuivi Apple AAPL.O et OpenAI devant le tribunal fédéral américain du Texas lundi, les accusant de conspirer illégalement pour contrecarrer la concurrence dans le domaine de l'IA.