L'entreprise xAI d'Elon Musk poursuit le Colorado en raison de la nouvelle loi sur l'IA de cet État

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

xAI a intenté une action en justice jeudi pour empêcher le Colorado d'appliquer une nouvelle loi réglementant les systèmes d'intelligence artificielle, intensifiant ainsi la lutte pour savoir si la surveillance doit être assurée par les États ou par Washington. L'action en justice, déposée devant le tribunal de district du Colorado, conteste le projet de loi 24-205 du Sénat, qui devrait entrer en vigueur le 30 juin. Cette loi impose des obligations de divulgation et d'atténuation des risques aux concepteurs de systèmes d'intelligence artificielle dits "à haut risque" utilisés pour prendre des décisions en matière d'emploi, de logement, d'éducation, de soins de santé et de services financiers.

La société d'intelligence artificielle d'Elon Musk a déclaré que la loi violait le Premier Amendement en limitant la manière dont les développeurs conçoivent les systèmes d'IA et en contraignant à s'exprimer sur des questions publiques controversées.

L'entreprise affirme que la loi l'obligerait à modifier son modèle d'IA phare, Grok, pour refléter les opinions de l'État sur la diversité et la discrimination au lieu d'être objective.

"Une réglementation gouvernementale appliquée au niveau de l'État de manière disparate dans tout le pays peut avoir pour effet d'entraver l'innovation et de décourager la concurrence sur un marché ouvert", a déclaré xAI. xAI, qui a récemment fusionné avec SpaceX, demande à la Cour de déclarer la loi inconstitutionnelle et de bloquer son application.

L'action en justice cite également les décrets de la Maison Blanche critiquant la réglementation de l'IA au niveau de chaque État et les avertissements fédéraux selon lesquels les lois disparates des États pourraient compromettre la position de leader des États-Unis en matière d'IA et la sécurité nationale.

Le bureau du procureur général du Colorado a refusé de commenter le litige. Alors que certaines entreprises technologiques et certains législateurs républicains souhaitent que les États laissent à Washington le soin de réglementer l'IA, le procureur général de Californie a mis en garde contre la tentation de s'en remettre uniquement au Congrès, soulignant les retards accumulés depuis des années dans l'adoption de lois sur la confidentialité des données et les technologies.

Les conseillers du président Donald Trump en matière d'IA sont favorables à une supervision fédérale par le biais d'un cadre national rationalisé plutôt qu'à un patchwork de règles au niveau de l'État.