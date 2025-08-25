L'entreprise xAI d'Elon Musk poursuit Apple et OpenAI au sujet de la concurrence en matière d'IA et du classement de l'App Store

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le contexte aux paragraphes 3 et 9, les détails du procès au paragraphe 5, la déclaration d'OpenAI au paragraphe 6) par Mike Scarcella

La startup d'intelligence artificielle xAI de l'entrepreneur milliardaire Elon Musk a poursuivi Apple

AAPL.O et le fabricant de ChatGPT OpenAI devant le tribunal fédéral américain du Texas lundi, les accusant de conspirer illégalement pour contrecarrer la concurrence dans le domaine de l'intelligence artificielle. Apple et OpenAI ont "verrouillé les marchés pour maintenir leurs monopoles et empêcher des innovateurs comme X et xAI de rivaliser", selon le procès . Le partenariat d'Apple avec OpenAI a permis d'intégrer sa plateforme d'intelligence artificielle ChatGPT dans les iPhones, les iPads et les Macs. "Sans son accord exclusif avec OpenAI, Apple n'aurait aucune raison de s'abstenir de mettre en avant l'application X et l'application Grok dans son App Store", indique la plainte. Dans son action en justice, xAI a déclaré qu'elle réclamait des milliards de dollars de dommages et intérêts. "Cette dernière plainte s'inscrit dans le cadre du harcèlement permanent de M. Musk", a déclaré un porte-parole d'OpenAI dans un communiqué. Apple n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Au début du mois, M. Musk avait menacé de poursuivre en justice la société Apple, basée à Cupertino, en Californie, en déclarant dans un message sur sa plateforme de médias sociaux X que le comportement d'Apple "rend impossible pour toute société d'IA autre qu'OpenAI d'atteindre la première place dans l'App Store." ChatGPT d'OpenAI est devenu l'application grand public à la croissance la plus rapide de l'histoire dans les mois qui ont suivi son lancement fin 2022. L'entreprise xAI de Musk a acquis X en mars pour 33 milliards de dollars afin d'améliorer ses capacités de formation des chatbots. Musk a également intégré le chatbot Grok dans les véhicules de sa société d'automobiles électriques Tesla

TSLA.O . L'entreprise xAI de Musk a été lancée il y a moins de deux ans et est en concurrence avec OpenAI MSFT.O , soutenue par Microsoft, ainsi qu'avec la startup chinoise DeepSeek. Musk poursuit séparément OpenAI et son directeur général Sam Altman devant le tribunal fédéral de Californie pour empêcher sa transformation d'organisation à but non lucratif en entreprise à but lucratif. Musk a cofondé OpenAI avec Altman en 2015 en tant qu'association à but non lucratif. Les pratiques de l'App Store d'Apple ont fait l'objet de nombreuses poursuites judiciaires. Dans une affaire en cours par le fabricant de jeux vidéo "Fortnite" Epic Games, un juge a ordonné à Apple de permettre une plus grande concurrence pour les options de paiement des applications.