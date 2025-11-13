 Aller au contenu principal
L'entreprise xAI d'Elon Musk lève 15 milliards de dollars lors de son dernier tour de table, selon CNBC
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 15:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du contexte, des détails sur le rapport de la précédente levée de fonds, de la réponse de xAI dans les paragraphes 2,3,4)

La société xAI du milliardaire Elon Musk a levé 15 milliards de dollars dans le cadre d'un cycle de financement de série E, a rapporté jeudi CNBC, citant des sources.

En septembre, le chef de Tesla TSLA.O avait déclaré que l'entreprise ne levait pas de capitaux après que CNBC a rapporté que xAI levait 10 milliards de dollars à une valorisation post-money de 200 milliards de dollars.

XAI, dans ce qui semble être une réponse automatisée, a déclaré "Legacy Media Lies" en réponse à une demande de commentaire de Reuters sur la levée de fonds.

La startup d'IA a augmenté la capacité de son centre de données pour former des modèles plus avancés, alors qu'elle cherche à concurrencer plus efficacement le ChatGPT d'OpenAI et le Claude d'Anthropic.

