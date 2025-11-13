L'entreprise xAI d'Elon Musk lève 15 milliards de dollars lors d'un tour de table de série E, selon CNBC

L'entreprise xAI du milliardaire Elon Musk a levé 15 milliards de dollars lors d'un tour de table de série E, a rapporté CNBC jeudi, citant des sources.