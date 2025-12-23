L'entreprise suédoise Vattenfall demande une aide d'État pour de nouveaux réacteurs nucléaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise suédoise de services publics Vattenfall a demandé un financement public pour construire de nouveaux réacteurs dans sa centrale de Ringhals, a-t-elle déclaré mardi, devenant ainsi la première entreprise à le faire dans le cadre d'un programme dont le gouvernement espère qu'il conduira à une renaissance de l'énergie nucléaire.

L'entreprise publique Vattenfall, par l'intermédiaire de sa filiale majoritaire Videberg Kraft , prévoit de construire de petits réacteurs modulaires (SMR) sur le site de l'actuelle centrale nucléaire de Ringhals, dans le sud-ouest de la Suède.

"Le soutien de l'État sera essentiel pour le projet", a déclaré Desiree Comstedt, responsable de la nouvelle énergie nucléaire chez Vattenfall.

Le gouvernement a indiqué que le montant et les conditions de tout financement feraient l'objet de négociations avec Videberg Kraft. Le financement devra également être approuvé par la Commission européenne.

Le gouvernement suédois de centre droit a promis de relancer le secteur de l'énergie nucléaire en Suède. Au total, le gouvernement souhaite disposer de l'équivalent d'une dizaine de nouveaux réacteurs de taille normale d'ici à 2045 pour compléter les six réacteurs actuellement en service.

"Une nouvelle production d'électricité sans énergie fossile est essentielle pour l'électrification des transports et de l'industrie en Suède", a déclaré le Premier ministre Ulf Kristersson.

Toutefois, l'industrie et le secteur de l'électricité ont hésité à injecter des milliards de dollars dans des projets qui pourraient s'avérer non rentables alors que le coût des énergies renouvelables, telles que l'énergie éolienne et solaire, continue de baisser.

Pour stimuler l'investissement, le gouvernement partagera le coût et le risque de la construction d'environ 5 000 MW de nouvelles capacités grâce à une combinaison de prêts bon marché - jusqu'à 440 milliards de couronnes (47,76 milliards de dollars) - et de garanties de prix.

En août, Vattenfall a dressé une liste restreinte des fournisseurs potentiels de réacteurs: le britannique Rolls-Royce SMR RR.L et le groupe américain GE Vernova GEV.N - trois réacteurs s'il choisit Rolls-Royce, ou cinq réacteurs BWRX-300 s'il choisit GE Vernova, pour une capacité totale de 1 500 MW.

La Suède choisira l'un de ces fournisseurs dans le courant de l'année prochaine, mais elle a déclaré que la décision finale d'investissement dans de nouveaux réacteurs nucléaires ne serait pas prise avant 2029.

Les réacteurs actuels de la Suède ont tous été construits dans les années 1970 et 1980. Sa production d'électricité est déjà presque entièrement exempte d'énergie fossile, l'hydroélectricité représentant environ 40 % de la production, le nucléaire 30 % et l'éolien 20 %.

(1 $ = 9,2126 couronnes suédoises)