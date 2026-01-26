 Aller au contenu principal
L'entreprise sud-coréenne Hyundai Steel prévoit une augmentation de capital de 2,9 milliards de dollars pour son aciérie américaine
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 11:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails aux paragraphes 4 et 5) par Joyce Lee et Heekyong Yang

Le groupe sud-coréen Hyundai Steel 004020.KS a déclaré dans un document réglementaire lundi que sa filiale Hyundai-POSCO Louisiana LLC prévoit une augmentation de capital d'une valeur de 2,9 milliards de dollars pour l'investissement dans une aciérie américaine.

Cette décision fait suite à l'annonce faite l'année dernière par Hyundai Steel et sa société mère Hyundai Motor Group

005380.KS d'investir dans la construction d'une usine sidérurgique en Louisiane, aux États-Unis, d'une capacité annuelle de 2,7 millions de tonnes.

Hyundai Motor Group a également signé un protocole d'accord avec le sidérurgiste sud-coréen Posco Holdings 005490.KS en vue d'une coopération dans le cadre de son projet d'usine sidérurgique aux États-Unis.

Hyundai-POSCO Louisiana LLC est une filiale américaine de Hyundai Steel USA, détenue à 100 % par Hyundai Steel.

Hyundai Steel a déclaré qu'il prévoyait de financer l'investissement total de 5,8 milliards de dollars avec 2,9 milliards de dollars de capitaux propres et 2,9 milliards de dollars d'emprunts externes, ce qui signifie que les capitaux propres comprendront Hyundai Steel USA Corp avec une participation de 50 %, POS-Louisiana Inc avec 20 %, et Hyundai Motor America et Kia America avec 15 % chacun.

HYUNDAI MOTOR
0,0000 USD OTCBB -100,00%
