L'entreprise singapourienne Grab investit 60 millions de dollars dans l'entreprise de conduite à distance Vay

Grab Holdings GRAB.O va investir 60 millions de dollars dans la société de conduite à distance Vay Technology, a déclaré lundi l'entreprise singapourienne, faisant grimper ses actions de plus de 6% dans les échanges avant bourse.

La société tente de tirer parti de sa plateforme de covoiturage pour exploiter les véhicules autonomes, qui sont largement considérés comme l'avenir de la mobilité et une force de perturbation potentielle pour des sociétés telles que Grab et Uber UBER.N .

"L'avenir de la mobilité en Asie du Sud-Est sera un modèle hybride qui s'appuie sur l'expertise de nos chauffeurs-partenaires aux côtés des véhicules autonomes et des services de conduite à distance", a déclaré le directeur général de Grab, Anthony Tan.

Si Vay atteint certains jalons, Grab a déclaré qu'il investirait 350 millions de dollars supplémentaires au cours de la première année.

Ces étapes comprennent les revenus des consommateurs, les villes américaines couvertes, les normes de technologie et de sécurité, et les autorisations réglementaires pour opérer dans d'autres villes américaines.

Vay fait appel à des "téléchauffeurs" pour diriger ses voitures vers un client potentiel, qui peut alors conduire lui-même le véhicule.

En janvier de l'année dernière, la société a lancé son premier service commercial à Las Vegas .