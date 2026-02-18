L'entreprise saoudienne Humain a investi 3 milliards de dollars dans le cycle de financement de série E de xAI

L'entreprise saoudienne Humain, spécialisée dans l'intelligence artificielle, a déclaré mercredi qu'elle avait investi 3 milliards de dollars dans la société xAI d'Elon Musk dans le cadre de son cycle de financement de série E, juste avant son acquisition par SpaceX.

L'investissement a fait de Humain un actionnaire minoritaire "significatif", ses participations dans xAI étant converties en actions de SpaceX, a précisé l'entreprise.

L'Arabie saoudite renforce ses ambitions en matière d'intelligence artificielle, car elle cherche à tirer parti de la demande croissante de capacité de calcul et à diversifier ses sources de revenus en s'éloignant du pétrole.

L'investissement s'appuie sur le partenariat annoncé entre Humain et xAI en novembre lors du Forum d'investissement américano-saoudien, où les deux entreprises ont déclaré qu'elles développeraient conjointement 500 mégawatts d'infrastructures de centres de données d'intelligence artificielle.

En janvier, xAI a annoncé qu'elle avait levé 20 milliards de dollars dans le cadre d'un tour de table de série E, alors que l'entreprise accélère le déploiement de nouveaux modèles et de nouvelles infrastructures pour devancer ses concurrents OpenAI et Anthropic.

Un mois après l'annonce de la levée de fonds, SpaceX de Musk a acquis xAI dans le cadre d'une opération de consolidation massive qui associe la startup d'intelligence artificielle du milliardaire à son entreprise de fusées et d'engins spatiaux.