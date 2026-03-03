L'entreprise saoudienne Aramco a informé les acheteurs de brut que les cargaisons devaient être chargées à partir de Yanbu, sur la côte de la mer Rouge, selon des sources

Le géant pétrolier saoudien Aramco 2223.SE a informé certains acheteurs de son brut léger arabe qu'ils devaient charger les cargaisons à Yanbu, sur la côte occidentale de la mer Rouge, ont indiqué trois sources mardi, ce qui lui permettrait d'éviter le détroit d'Ormuz en raison des attaques contre le transport maritime.

Aramco n'a pas souhaité faire de commentaire.