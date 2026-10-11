L'entreprise russe Yandex affirme rétablir progressivement l'accès à ses services après une attaque de drone, rapporte l'agence RIA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La société russe de technologie et d'intelligence artificielle Yandex a déclaré dimanche qu'elle rétablissait progressivement l'accès à ses services, qui avaient été perturbés par une attaque de drone contre un centre de données situé dans la région de Vladimir, en Russie.
Certaines fonctionnalités restent toutefois indisponibles, a précisé Yandex.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer