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L'entreprise russe Yandex affirme rétablir progressivement l'accès à ses services après une attaque de drone, rapporte l'agence RIA
information fournie par Reuters 11/10/2026 à 16:09

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société russe de technologie et d'intelligence artificielle Yandex a déclaré dimanche qu'elle rétablissait progressivement l'accès à ses services, qui avaient été perturbés par une attaque de drone contre un centre de données situé dans la région de Vladimir, en Russie.

Certaines fonctionnalités restent toutefois indisponibles, a précisé Yandex.

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