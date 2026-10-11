L'entreprise russe Yandex affirme rétablir progressivement l'accès à ses services après une attaque de drone, rapporte l'agence RIA

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La société russe de technologie et d'intelligence artificielle Yandex a déclaré dimanche qu'elle rétablissait progressivement l'accès à ses services, qui avaient été perturbés par une attaque de drone contre un centre de données situé dans la région de Vladimir, en Russie.

Certaines fonctionnalités restent toutefois indisponibles, a précisé Yandex.