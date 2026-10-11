Trump annonce un "cessez-le-feu énergétique" entre l'Ukraine et la Russie

Le président américain Donald Trump dans le Bureau ovale de la Maison Blanche, à Washington, le 7 octobre 2026 ( AFP / Alex WROBLEWSKI )

Le président américain Donald Trump a affirmé dimanche que Kiev et Moscou s'étaient entendus sur un "cessez-le-feu énergétique", sur fond d'accord inattendu entre les États-Unis et la Russie pour un achat de diesel russe et de nouvelles salves de critiques du président américain envers son homologue ukrainien.

"À compter de maintenant, il y a un CESSEZ-LE-FEU ÉNERGÉTIQUE dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les deux parties se sont mises d'accord. Ne le rompez pas !", a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social.

Les détails ne sont pas connus et n'ont été confirmés ni par Kiev, ni par Moscou.

"L'annonce de ce cessez-le-feu était une nouvelle pour moi", a déclaré M. Zelensky au média américain Axios, se disant cependant prêt à l'accepter.

"L'Ukraine soutient le cessez-le-feu, et il est important que la Russie le soutienne également. Nous attendons les détails de la partie américaine", a-t-il également indiqué sur les réseaux sociaux.

Il avait affirmé dans la matinée que l'Ukraine était prête à cesser de frapper les raffineries de pétrole russes si Moscou arrêtait d'attaquer ses infrastructures énergétiques.

"Nous décidons"

Les frappes ukrainiennes sur les raffineries russes, que Kiev qualifie de justes représailles aux bombardements de Moscou, ont attiré la colère du président Trump, alors que Washington et Moscou ont annoncé un accord surprise d'achat de diesel russe.

A la suite du bond des prix du carburant aux États-Unis depuis le déclenchement en février par Donald Trump et Israël de la guerre contre l'Iran, cet accord est vu comme un moyen de soulager en partie les consommateurs américains juste avant des élections législatives cruciales et difficiles pour le milliardaire américain.

"Il a intérêt à arrêter", a lancé M. Trump samedi à l'attention de son homologue ukrainien, allant jusqu'à "suggérer" aux Ukrainiens de se doter "d'un nouveau dirigeant qui peut parvenir à un accord" de paix avec Moscou.

"Avec tout le respect vis-à-vis du président Trump, c'est à notre société, à notre peuple, qu'il revient de choisir tel ou tel dirigeant", a répondu M. Zelensky dans une interview diffusée dimanche sur la chaîne ABC.

Cette nouvelle salve acerbe du président Trump envers le président ukrainien rappelle la rencontre explosive entre les deux hommes à la Maison Blanche en février 2025.

Donald Trump avait ensuite réclamé, comme le fait Moscou, des élections en Ukraine, impossibles en l'état alors que la loi martiale est en vigueur depuis le début de l'invasion russe de grande ampleur déclenchée en février 2022.

"Nous, Ukrainiens, décidons de notre destinée et de notre liberté. Nous sommes un peuple libre et nous avons élu ce président", a déclaré Olessia Gontcharouk, 40 ans, rencontrée dans une rue de Kiev.

Selon elle, le pétrole acheté par Washington à Moscou "représente le sang de nos hommes, de nos enfants, de nos mères".

Le président Zelensky a affirmé à plusieurs reprises que l'Ukraine pourrait organiser des élections en cas de cessez-le-feu de longue durée avec Moscou.

"Dites à (Vladimir) Poutine de nous accorder deux mois, soixante jours de cessez-le-feu total, soixante jours, et nous organiserons les élections", a affirmé M. Zelensky à la chaîne ABC.

La Russie a rejeté à plusieurs reprises cette idée, arguant, entre autres, qu'une longue pause permettrait à l'armée ukrainienne de se renforcer.