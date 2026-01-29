L'entreprise russe Lukoil accepte de vendre des actifs internationaux à Carlyle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le deuxième producteur de pétrole russe Lukoil LKOH.MM a déclaré jeudi qu'il avait accepté de vendre son unité LUKOIL International GmbH, qui supervise les actifs étrangers de la société, à la société américaine de capital-investissement Carlyle Group CG.O .

Le groupe a également déclaré que Lukoil conserverait la propriété de ses actifs au Kazakhstan.

Lukoil et Rosneft ROSN.MM , le plus grand producteur de pétrole russe, ont été sanctionnés par les États-Unis en octobre dernier, en réponse, selon Washington, à la lenteur des progrès dans les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine.

Cette décision a contraint Lukoil à se défaire de ses activités à l'étranger.