 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'entreprise russe Lukoil accepte de vendre des actifs internationaux à Carlyle
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 07:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le deuxième producteur de pétrole russe Lukoil LKOH.MM a déclaré jeudi qu'il avait accepté de vendre son unité LUKOIL International GmbH, qui supervise les actifs étrangers de la société, à la société américaine de capital-investissement Carlyle Group CG.O .

Le groupe a également déclaré que Lukoil conserverait la propriété de ses actifs au Kazakhstan.

Lukoil et Rosneft ROSN.MM , le plus grand producteur de pétrole russe, ont été sanctionnés par les États-Unis en octobre dernier, en réponse, selon Washington, à la lenteur des progrès dans les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine.

Cette décision a contraint Lukoil à se défaire de ses activités à l'étranger.

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

Gaz naturel
7,46 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
69,38 USD Ice Europ +0,93%
Pétrole WTI
64,20 USD Ice Europ +1,07%
THE CARLYLE GRP
60,5400 USD NASDAQ +0,36%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( Belga / BENOIT DOPPAGNE )
    ING: bénéfice net en légère baisse en 2025 malgré un bond au 4T
    information fournie par Boursorama avec AFP 29.01.2026 08:40 

    Le géant bancaire néerlandais ING a annoncé jeudi un léger recul de 1% de son bénéfice net en 2025, tout en enregistrant une forte progression de 23,3 % au quatrième trimestre. Sur l’ensemble de l’année, la banque a dégagé un bénéfice net de 6,33 milliards d’euros, ... Lire la suite

  • LVMH : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    LVMH : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 29.01.2026 08:36 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux ... Lire la suite

  • ( AFP / TED ALJIBE )
    Philippines: croissance de 4,4% en 2025, au plus bas depuis 2011
    information fournie par Boursorama avec AFP 29.01.2026 08:30 

    La croissance économique des Philippines a progressé de 4,4% en 2025, le taux le plus bas hors période Covid depuis près de quinze ans, a annoncé jeudi le gouvernement, imputant ce résultat aux catastrophes climatiques et à un manque de confiance des consommateurs ... Lire la suite

  • ( AFP / ERIC PIERMONT )
    STMicroelectronics: le bénéfice net annuel dégringole de près de 90%
    information fournie par Boursorama avec AFP 29.01.2026 08:24 

    Le fabricant franco-italien de composants électroniques STMicroelectronics a achevé l'année 2025 avec un bénéfice net part du groupe en chute de près de 90%, après une baisse de son chiffre d'affaires et des dépréciations d'actifs, selon ses résultats publiés jeudi. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank