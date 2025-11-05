 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 212,27
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'entreprise pétrolière et gazière APA dépasse les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 22:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie pétrolière et gazière APA

APA.O a battu les estimations de Wall Street pour son bénéfice du troisième trimestre mercredi, bénéficiant de la hausse des prix du gaz naturel.

Le bénéfice ajusté de la société était de 93 cents par action pour les trois mois se terminant le 30 septembre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 79 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

APA
21,6600 USD NASDAQ -1,95%
Gaz naturel
4,34 USD NYMEX +0,72%
Pétrole Brent
63,57 USD Ice Europ -1,21%
Pétrole WTI
59,60 USD Ice Europ -1,29%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank