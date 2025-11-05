L'entreprise pétrolière et gazière APA dépasse les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie pétrolière et gazière APA

APA.O a battu les estimations de Wall Street pour son bénéfice du troisième trimestre mercredi, bénéficiant de la hausse des prix du gaz naturel.

Le bénéfice ajusté de la société était de 93 cents par action pour les trois mois se terminant le 30 septembre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 79 cents par action, selon les données compilées par LSEG.