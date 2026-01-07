L'entreprise panaméenne Sinolam poursuit AES et InterEnergy pour pratiques anticoncurrentielles présumées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le développeur énergétique panaméen Sinolam LNG Terminal S.A. et Sinolam Smarter Energy LNG Power Co. ont déclaré mercredi qu'ils avaient déposé une plainte de 4 milliards de dollars en Virginie contre l'entreprise américaine AES Corp AES.N et InterEnergy Holdings, alléguant une campagne illégale visant à monopoliser le marché panaméen de la transformation du GNL en électricité.

Dans une plainte déposée auprès du tribunal du comté d'Arlington, Sinolam accuse AES et ses partenaires de comportement anticoncurrentiel visant à faire échouer le projet de terminal GNL et de centrale électrique au gaz de Sinolam à Colón, au Panama.

La plainte fait état de "tactiques coercitives", d'utilisation abusive d'informations confidentielles et d'influence indue sur les autorités de régulation pour retarder l'octroi des permis et révoquer les licences.

Sinolam a déclaré avoir obtenu des permis, des contrats d'achat d'électricité et des engagements à long terme pour les projets, qu'elle a présentés comme faisant partie des ambitions du Panama de développer les activités liées au GNL à la suite de l'expansion du canal de Panama.

La plainte allègue que les dirigeants d'AES, agissant depuis le siège de la société en Virginie, ont dirigé les efforts visant à ralentir le processus d'obtention des permis et à faire pression pour que des mesures réglementaires soient prises afin d'affaiblir les autorisations de Sinolam.

Sinolam affirme également qu'InterEnergy a utilisé à mauvais escient des informations obtenues dans le cadre d'un accord de non-divulgation pour contribuer à la création d'une coentreprise avec AES qui, selon elle, a déplacé Sinolam et ses clients potentiels.

Sinolam accuse les défendeurs d'avoir tiré parti de leur influence politique, notamment de leurs liens avec le gouvernement panaméen, qui détient une participation dans l'unité locale d'AES, AES Panama S.R.L., pour s'assurer un contrôle monopolistique sur les importations de GNL et la production d'électricité.

AES a déclaré que cette plainte était "sans fondement" et qu'elle entendait se défendre vigoureusement.

InterEnergy n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.