L'entreprise japonaise JERA achète des actifs dans le secteur du gaz de schiste aux États-Unis pour 1,5 milliard de dollars et envisage d'augmenter sa production

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

JERA achètera 100 % du champ gazier de South Mansfield

*

L'actif produit 500 millions de pieds cubes par jour et comprend 200 sites non exploités

*

JERA prévoit d'augmenter la production à 1 milliard de pieds cubes par jour à l'avenir

(Ajoute des commentaires, des détails aux paragraphes 2, 4-7, 9, 13, met à jour les puces) par Anton Bridge et Kantaro Komiya

JERA, le principal producteur d'électricitédu Japon , a déclaré jeudi qu'il allait acheter des actifs de production de gaz naturel aux États-Unis pour 1,5 milliard de dollars, marquant ainsi son entrée dans la production américaine de gaz de schiste.

L'entreprise a déclaré qu'avec cette opération, elle cherchait à renforcer sa chaîne de valeur du gaz naturel, qu'elle qualifie de combustible de transition essentiel à mesure que le monde se décarbonise. Elle a ajouté que cette acquisition s'inscrivait dans sa stratégie de constitution d'un portefeuille d'actifs diversifié et résistant.

JERA a accepté d'acheter 100 % des intérêts détenus par l'opérateur de gazoducs Williams WMB.N et GEP Haynesville II dans le champ gazier de South Mansfield, dans le bassin de schiste de Haynesville, à l'ouest de la Louisiane. GEP Haynesville II est une co-entreprise entre GeoSouthern Energy, soutenue par Blackstone BX.N , et Williams.

L'actif Haynesville produit plus de 500 millions de pieds cubes standard par jour (MMscfd) et comprend 200 sites non développés.

JERA, le plus grand importateur japonais de gaz naturel liquéfié, prévoit de porter la production à 1 milliard de pieds cubes par jour (Bscfd) à l'avenir.

Elle a ajouté que l'opération présentait une valeur stratégique, citant les réserves prouvées, les infrastructures de collecte, de traitement et de transport établies et la proximité des centres de GNL et des centres de données de la côte du golfe du Mexique.

"L'acquisition de Haynesville élargit considérablement nos partenariats aux États-Unis", a déclaré Ryosuke Tsugaru, responsable des carburants à faible teneur en carbone chez JERA. "Les avantages sont évidents: diversification accrue de la chaîne de valeur du GNL de JERA, extension de la portée mondiale de la chaîne de valeur du gaz et atténuation globale des risques sur un marché de l'énergie volatile."

Williams a annoncé séparément un investissement de 1,9 milliard de dollars dans le terminal de production et d'exportation de GNL de Woodside Energy WDS.AX en cours de construction en Louisiane.

Le mois dernier, Reuters a rapporté que JERA était en pourparlers avancés pour acheter des actifs de production de gaz naturel aux États-Unis pour environ 1,7 milliard de dollars, dernier exemple en date d'investissement du Japon dans le secteur de l'énergie dans ce pays.

JERA, une coentreprise entre Tokyo Electric Power 9501.T et Chubu Electric Power 9502.T , a augmenté son exposition aux actifs américains, signant récemment des contrats d'achat à long terme pour un total de 5,5 millions de tonnes métriques par an.

Elle a également signé une lettre d'intention le mois dernier pour s'approvisionner potentiellement dans le cadre du projet d'exportation de GNL de l'Alaska, d'une valeur de 44 milliards de dollars.

Le dernier investissement américain permettra à la JERA de mieux contrôler sa chaîne d'approvisionnement, alors que le Japon se prépare à répondre à la demande croissante d'électricité des centres de données dans le contexte de l'essor de l'intelligence artificielle.

En 2023, le fournisseur de gaz japonais Tokyo Gas 9531.T a payé 2,7 milliards de dollars pour acheter le producteur de gaz naturel Rockcliff Energy, basé au Texas.