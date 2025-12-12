Berlin confirme la venue de Zelensky et de dirigeants européens lundi

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le Premier ministre britannique Keir Starmer, le chancelier allemand Friedrich Merz et le président français Emmanuel Macron à Londres, le 8 décembre 2025 ( POOL / Adrian DENNIS )

Le chancelier allemand Friedrich Merz recevra lundi à Berlin le président ukrainien Volodymyr Zelensky, puis de "nombreux" dirigeants de pays européens, ceux de l'Union européenne et de l'Otan, a confirmé vendredi son porte-parole.

Les discussions, organisées en deux temps, porteront sur "l'état des négociations de paix en Ukraine", a indiqué Stefan Kornelius dans un communiqué, alors que les Etats-Unis accentuent leur pression sur Kiev pour parvenir à un accord de cessez-le-feu avec la Russie.

L'échange d'abord bilatéral entre M. Merz et M. Zelensky aura aussi pour sujet les liens économiques entre les deux pays, à l'occasion du forum économique germano-ukrainien qui se tient comme chaque année dans la capitale allemande.

Pour les discussions englobant les autres soutiens européens de Kiev lundi soir, une source gouvernementale britannique a confirmé la participation du Premier ministre Keir Starmer.

Les discussions se sont accélérées avec le plan présenté par l'administration américaine il y a près de trois semaines pour résoudre la guerre déclenchée par l'invasion russe à grande échelle de février 2022, qui reprenait des exigences majeures de Moscou.

Alors que Kiev a remis une version amendée de ce texte comprenant des contre-propositions, le président ukrainien a confirmé jeudi que les États-Unis souhaitaient conclure un accord "le plus tôt" possible.

"Il s'agit avant tout de (savoir) quelles concessions territoriales l'Ukraine est prête à faire", a déclaré M. Merz jeudi à Berlin.

Selon Volodymyr Zelensky, les deux questions essentielles restant à négocier sont le contrôle de la région orientale de Donetsk, où se déroule l'essentiel des combats, et le statut de la centrale nucléaire de Zaporijjia, occupée par Moscou dans le sud de l'Ukraine.