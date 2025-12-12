Google risque un gel des avoirs français de 129 millions de dollars à la suite d'une décision russe, selon des documents

(Ajout de Reuters à l'ours) par Leo Marchandon, Inti Landauro et Gleb Bryanski

12 décembre - L'administrateur de la défunte filiale russe de Google GOOGL.O a obtenu le gel temporaire de quelque 110 millions d'euros (129 millions de dollars) d'actifs de la société détenue par Alphabet en France, selon des ordres officiels consultés par Reuters.

Il s'agit d'une rare tentative des autorités russes d'utiliser les voies légales pour cibler les actifs des entreprises occidentales à l'étranger, dans un contexte de tensions croissantes sur l'utilisation potentielle des actifs russes saisis en Europe .

La banque centrale de Russie poursuit séparément devant un tribunal de Moscou l'institution financière Euroclear , basée à Bruxelles, qui détient une grande partie des avoirs russes gelés.

La mesure prise à l'encontre de Google France concerne des actions appartenant à Google International et a été demandée par Google Russie, agissant par l'intermédiaire de son administrateur judiciaire désigné par le tribunal.

L'huissier de justice français n'a pas souhaité faire de commentaires. Google, l'administrateur de Google Russie et le gouvernement français n'ont pas répondu aux demandes répétées de commentaires de Reuters.

Les ordonnances de l'huissier français montrent que son action est fondée sur trois décisions rendues entre 2024 et 2025 par les tribunaux d'arbitrage de Moscou, qui sont régis par le droit commercial international.

William Julie, l'avocat représentant le liquidateur au sein du cabinet français WJ Avocats, a déclaré qu'un tribunal russe avait reconnu Google coupable d'avoir versé des dividendes illégaux en 2021 pour une valeur d'environ 10 milliards de roubles (soit 126 millions de dollars).

Julie a déclaré que le liquidateur russe poursuivait également l'application de la loi en Espagne, en Turquie et en Afrique du Sud.

Google, dont la société mère Alphabet a une valeur boursière de quelque 3,8 billions de dollars, a dû faire face à de multiples amendes de la part de Moscou, tandis que Google Russie a déposé une demande de faillite en 2022 lorsque les autorités ont saisi son compte bancaire, quelques mois après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

GOOGLE PEUT CONTESTER LE GEL TEMPORAIRE

L'ordonnance de l'huissier français crée un gel temporaire et la loi française exige que les avocats lancent une procédure de reconnaissance formelle dans un délai d'un mois, faute de quoi le gel expire.

Julie a indiqué que ces documents seraient déposés auprès du tribunal dans les prochains jours et que Google France en serait également informée.

Le tribunal judiciaire de Paris examinera ensuite s'il y a lieu d'accorder une autorisation formelle de reconnaissance et d'exécution des décisions arbitrales étrangères, a indiqué Julie, une procédure qui pourrait prendre jusqu'à un an et demi.

Google peut contester le gel temporaire auprès du juge de l'exécution. Si l'autorisation de reconnaissance et d'exécution est accordée, les fonds gelés pourraient être saisis pour satisfaire aux décisions de la cour d'arbitrage, a ajouté Julie. (1 euro = 93,0263 roubles) (1 $ = 79,2455 roubles) (1 dollar = 0,8524 euro)