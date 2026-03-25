L'entreprise japonaise Inpex va acquérir des participations dans les schistes australiens de Beetaloo

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25 mars - Le producteur japonais de pétrole et de gaz Inpex

1605.T a déclaré mercredi que son unité australienne avait signé un accord avec Daly Waters Energy pour acheter des participations dans le bassin de schiste de Beetaloo dans le Territoire du Nord de l'Australie.

* Inpex achètera une participation de 11,25 % dans les zones First Strategic Development Area (FSDA) North et FSDA South, et une participation de 20 % dans la zone Beetaloo Central Development (BCD).

* L'accord couvre environ 68 000 acres dans le sous-bassin de Beetaloo.

* L'accord donne également à Inpex la possibilité de porter sa participation dans la zone BCD à 43,75 %, soit 75 000 acres supplémentaires.

* Inpex a déclaré que son investissement en tant que non-opérateur dans la zone FSDA contribuera à soutenir l'approvisionnement en gaz du Territoire du Nord, en plus du gaz d'urgence déjà fourni à la région par son projet Ichthys LNG.

* La société considère le sous-bassin de Beetaloo comme une source possible de gaz à long terme pour ses deux trains de traitement de GNL d'Ichthys à Darwin, et éventuellement pour un troisième train.

* "Le conflit au Moyen-Orient et la perte d'approvisionnement en GNL dans le golfe Persique qui en a résulté soulignent la position précieuse de l'Australie en tant que l'un des fournisseurs d'énergie les plus fiables au monde pour des partenaires commerciaux clés tels que le Japon et Taïwan", a déclaré Tetsu Murayama, directeur général d'Inpex et président national pour l'Australie.