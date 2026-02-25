L'entreprise italienne Leonardo espère conclure un accord de coentreprise dans le domaine des aérostructures d'ici à la fin du mois de juin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe italien de défense Leonardo LDOF.MI espère signer un accord de coentreprise pour son unité d'aérostructures d'ici la fin juin, a déclaré son directeur général mercredi, dans le cadre d'un accord prolongé qui pourrait enfin permettre à l'unité déficitaire de décoller.

Le groupe contrôlé par l'État est en pourparlers depuis plus de 14 mois avec un partenaire financier et industriel dont l'identité n'a pas été révélée par l'entreprise en raison d'accords de confidentialité, mais qui a été identifié par les médias comme étant le fonds souverain d'Arabie saoudite.

La coentreprise sera initialement détenue à parts égales par Leonardo et le nouvel investisseur, mais le conglomérat italien de la défense et de l'aérospatiale est prêt à céder une partie de son contrôle, le calendrier dépendant des résultats obtenus.

L'unité aérostructures conçoit, produit et assemble des composants pour les fabricants d'avions civils, comme Airbus

AIR.PA et Boeing BA.N , et d'avions militaires.

L'unité a récemment été fortement touchée par des problèmes chez le constructeur d'avions américain , dont les commandes représentent environ la moitié de son activité.

L'augmentation des livraisons du jet B787 de Boeing - de quatre par mois au début de 2025 à sept par mois à la fin de l'année - rend "le plan pour l'avenir beaucoup plus robuste et fiable", a déclaré Giuseppe Aurilio, directeur financier de Leonardo.

UNE PART ÉGALE

"Au début, la société sera détenue à parts égales, ce qui est très important pour la confiance des clients de l'unité, des clients importants comme Airbus et Boeing", a déclaré Roberto Cingolani, directeur général de Leonardo, aux analystes lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

Il a ajouté que le plan à long terme pour l'activité positionnerait l'entreprise "dans les trois premiers mondiaux".

Le projet comprendra de nouveaux emplois, un portefeuille de produits beaucoup plus large et envisage une nouvelle usine dans le pays du partenaire, "transférant de plus en plus (des activités d'aérostructures) tout en développant de toutes nouvelles activités ailleurs", a déclaré M. Cingolani.

L'accord, longtemps retardé, devait être annoncé à la fin de l'année dernière, mais il a été reporté. Il attend maintenant une autorisation politique, certaines mesures d'incitation devant bientôt être approuvées par le pays d'origine du partenaire, a-t-il précisé.