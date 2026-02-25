 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'entreprise italienne Leonardo espère conclure un accord de coentreprise dans le domaine des aérostructures d'ici à la fin du mois de juin
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 18:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe italien de défense Leonardo LDOF.MI espère signer un accord de coentreprise pour son unité d'aérostructures d'ici la fin juin, a déclaré son directeur général mercredi, dans le cadre d'un accord prolongé qui pourrait enfin permettre à l'unité déficitaire de décoller.

Le groupe contrôlé par l'État est en pourparlers depuis plus de 14 mois avec un partenaire financier et industriel dont l'identité n'a pas été révélée par l'entreprise en raison d'accords de confidentialité, mais qui a été identifié par les médias comme étant le fonds souverain d'Arabie saoudite.

La coentreprise sera initialement détenue à parts égales par Leonardo et le nouvel investisseur, mais le conglomérat italien de la défense et de l'aérospatiale est prêt à céder une partie de son contrôle, le calendrier dépendant des résultats obtenus.

L'unité aérostructures conçoit, produit et assemble des composants pour les fabricants d'avions civils, comme Airbus

AIR.PA et Boeing BA.N , et d'avions militaires.

L'unité a récemment été fortement touchée par des problèmes chez le constructeur d'avions américain , dont les commandes représentent environ la moitié de son activité.

L'augmentation des livraisons du jet B787 de Boeing - de quatre par mois au début de 2025 à sept par mois à la fin de l'année - rend "le plan pour l'avenir beaucoup plus robuste et fiable", a déclaré Giuseppe Aurilio, directeur financier de Leonardo.

UNE PART ÉGALE

"Au début, la société sera détenue à parts égales, ce qui est très important pour la confiance des clients de l'unité, des clients importants comme Airbus et Boeing", a déclaré Roberto Cingolani, directeur général de Leonardo, aux analystes lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

Il a ajouté que le plan à long terme pour l'activité positionnerait l'entreprise "dans les trois premiers mondiaux".

Le projet comprendra de nouveaux emplois, un portefeuille de produits beaucoup plus large et envisage une nouvelle usine dans le pays du partenaire, "transférant de plus en plus (des activités d'aérostructures) tout en développant de toutes nouvelles activités ailleurs", a déclaré M. Cingolani.

L'accord, longtemps retardé, devait être annoncé à la fin de l'année dernière, mais il a été reporté. Il attend maintenant une autorisation politique, certaines mesures d'incitation devant bientôt être approuvées par le pays d'origine du partenaire, a-t-il précisé.

Valeurs associées

AIRBUS
184,480 EUR Euronext Paris +0,90%
BOEING CO
230,920 USD NYSE -1,06%
LEONARDO
56,920 EUR MIL -3,79%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu (C) et son épouse accueillent le Premier ministre indien, Narendra Modi (2G) à son arrivée à l'aéroport Ben Gourion près de Tel Aviv le 25 février 2026 ( AFP / Jack GUEZ )
    En visite à Jérusalem, Modi se dit "fermement" au côté d'Israël
    information fournie par AFP 25.02.2026 18:37 

    Le Premier ministre indien Narendra Modi a souligné mercredi à Jérusalem que son pays se tenait "fermement" au côté d'Israël, présentant ses condoléances pour "chaque vie perdue" dans l'attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre 2023. "Nous ressentons ... Lire la suite

  • Le logo du festival de la BD d'Angoulême, lors de l'édition 2023. ( AFP / YOHAN BONNET )
    Festival de BD d'Angoulême: les organisateurs évincés réclament 300.000 euros en justice
    information fournie par AFP 25.02.2026 18:37 

    Les organisateurs évincés du Festival de BD d'Angoulême ont saisi la justice pour dénoncer une "appropriation brutale" de l'événement par une association regroupant pouvoirs publics et acteurs du secteur, à qui ils réclament 300.000 euros de dommages et intérêts. ... Lire la suite

  • Eiffage (Crédit: L. Grassin / )
    Eiffage-CA 2025 en hausse organique de 4,8% avec l'Europe
    information fournie par Reuters 25.02.2026 18:30 

    (Actualisé avec perspectives 2026) Eiffage FOUG.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en hausse de 4,8% à périmètre et change constants en 2025, à 25,31 milliards d'euros, le groupe français de construction et concessionnaire d'autoroutes citant un "marché ... Lire la suite

  • Euronext à La Défense près de Paris
    L'Europe finit dans le vert avec l'apaisement des craintes sur l'IA
    information fournie par Reuters 25.02.2026 18:23 

    par Claude Chendjou Les Bourses européennes ont terminé dans le vert mercredi et Wall Street était également bien ‌orientée dans une séance marquée par une hausse des valeurs technologiques, de la finance et des ressources de base avec le reflux de la volatilité ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank