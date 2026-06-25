L'entreprise italienne Domyn lancera un modèle d'IA de pointe open source d'ici un an, selon son directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Grâce au soutien de la Commission, Domyn a désormais accès au réseau public de supercalcul EuroHPC

* Domyn prévoit de développer un modèle entièrement open source et reproductible, pouvant être exécuté gratuitement sur des serveurs locaux

* Ce modèle comptera plus de 400 milliards de paramètres et sera entraîné à partir de zéro d'ici un an

* Sharka s'attend à conclure des accords de partage de données avec les gouvernements dans les semaines à venir, à l'issue de discussions avec les dirigeants de l'UE

par Leo Marchandon

La société italienne Domyn lancera d’ici un an un modèle d’IA entièrement open source, dans le but de créer l’un des systèmes dits «de pointe» les plus avancés du marché, a déclaré jeudi son directeur général, Uljan Sharka.

Cette initiative intervient alors que l’Europe cherche des alternatives pour réduire sa dépendance vis-à-vis des systèmes d’IA hébergés à l’étranger. L’Italie et la Tchéquie ont restreint l’utilisation à distance des modèles de DeepSeek tout en autorisant les déploiements hébergés localement. Les inquiétudes se sont intensifiées concernant les contrôles à l’exportation américains sur les modèles d’Anthropic.

Le consortium EUROPA de Domyn, créé en collaboration avec le laboratoire de recherche allemand Fraunhofer-Gesellschaft, a été sélectionné pour cette mission dans le cadre du « Frontier AI Grand Challenge » de la Commission européenne. Ce projet place Domyn aux côtés du français Mistral et du nouveau venu OVHcloud OVH.PA sur la scène européenne de l’IA.

Domyn, anciennement iGenius, a été fondée à Milan en 2016 et a déjà lancé une suite de modèles d’IA spécialisés destinés à des secteurs réglementés tels que la finance, l’administration publique et l’industrie lourde.

Cette initiative en faveur de l’open source intervient alors que des entreprises chinoises telles que DeepSeek et Qwen d’Alibaba 9988.HK dominent le paysage de l’open source, tandis que la plupart des principaux modèles américains restent propriétaires et accessibles à distance.

Le modèle de Domyn comptera plus de 400 milliards de paramètres et sera entraîné à partir de zéro.

Un système de 400 milliards de paramètres se classerait parmi les plus grands modèles d’IA open source à ce jour, même si la taille à elle seule ne détermine pas s’il est à la hauteur des capacités des systèmes de pointe.

M. Sharka a déclaré que le modèle serait entièrement open source et reproductible, ce qui permettrait aux entreprises et aux gouvernements de l’exploiter sur leur propre infrastructure sans aucun coût.

Octave Klaba, directeur général d’OVHcloud, a déclaré à Reuters lors du salon VivaTech la semaine dernière que la baisse des coûts et la réduction des obstacles techniques ouvraient la voie à une « deuxième vague » de créateurs de modèles d’IA.

« Je suis tout à fait d’accord avec cela », a déclaré M. Sharka, ajoutant que le soutien de la Commission permet d’accéder à EuroHPC, l’infrastructure publique européenne de supercalcul, qu’il a qualifiée d’atout stratégique sous-estimé.

Alors que les entreprises américaines investissent massivement dans les infrastructures d’IA, M. Sharka a souligné que l’Europe disposait déjà de ce dont elle avait besoin grâce au réseau EuroHPC, faisant valoir que l’entraînement d’un modèle de pointe nécessite bien moins de puissance de calcul que la prise en charge à distance de centaines de millions d’utilisateurs de chatbots.

Domyn prévoit de collecter des données auprès de partenaires institutionnels. M. Sharka a indiqué qu’il avait prévu des réunions avec des chefs d’État européens et qu’il s’attendait à conclure les premiers accords de données avec des gouvernements d’ici quelques semaines.

Domyn n’a pas souhaité dévoiler les détails de son financement, mais a précisé qu’elle bénéficiait du soutien de G42, basé à Abu Dhabi, ainsi que d’investisseurs tels qu’Eurizon Capital, Rabobank et BNY.