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L'entreprise industrielle Hadrian a été valorisée à près de 8 milliards de dollars lors de son dernier tour de table
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 18:44
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires d'un analyste aux paragraphes 5, 6 et 9) par Prakhar Srivastava

La start-up industrielle Hadrian a annoncé jeudi que sa valorisation s'élevait à 7,87 milliards de dollars lors de son dernier tour de table, alors qu'elle cherche à étendre sa présence aux États-Unis pour répondre à une demande croissante.

Les investisseurs injectent massivement des fonds dans les entreprises manufacturières américaines, l’administration Trump accordant la priorité aux investissements dans l’industrie manufacturière nationale afin de réduire la dépendance des États-Unis vis-à-vis des chaînes d’approvisionnement étrangères pour les secteurs stratégiques.

La société californienne a levé 1,37 milliard de dollars lors de ce tour de table de série D, co-dirigé par WCM Investment Management, Washington Harbour Partners, Valor Equity Partners, 137 Ventures et Baillie Gifford.

Le groupe d’investissement stratégique de JPMorgan Chase s’est joint à l’opération en tant que co-chef de file principal par le biais de son initiative dédiée à la sécurité et à la résilience , qui investit dans des entreprises américaines essentielles à la sécurité nationale et à la résilience économique, notamment dans les secteurs de la défense, de l’énergie et de l’industrie manufacturière.

“L’accent renouvelé mis par l’administration Trump sur l’industrie manufacturière nationale et les dépenses de défense a très certainement contribué à cette dynamique, même si l’attrait d’Hadrian va bien au-delà”, a déclaré Michael Ashley Schulman, associé chez Cerity Partners.

“Les clients des secteurs de l’aérospatiale et de la défense accordent de l’importance à la fiabilité de la production, à la rapidité, à la qualité et à la sécurité, quel que soit le locataire de la Maison Blanche.”

Hadrian a indiqué qu’elle utiliserait le produit de cette levée de fonds pour construire de nouvelles usines, développer ses activités de recherche et développement et accroître sa capacité de production, dans le cadre de l’expansion de sa fabrication de systèmes de défense, aérospatiaux et industriels aux États-Unis.

L’entreprise exploite des usines hautement automatisées qui recourent à l’intelligence artificielle, à la robotique et à l’ingénierie des procédés pour fabriquer des composants de précision et des systèmes critiques pour ses clients.

Schulman a déclaré que l’approche d’Hadrian était convaincante pour les investisseurs en capital-risque et constituait un exemple concret d’amélioration de la productivité manufacturière dans un contexte de relocalisation en pleine évolution.

Depuis son tour de table de série C l’année dernière, Hadrian a ouvert des usines à Mesa, en Arizona, et à Muscle Shoals, en Alabama.

Elle prévoit de lancer de nouvelles installations et de se développer vers de nouvelles lignes de production, notamment dans le domaine des munitions et des systèmes autonomes, au cours de l’année à venir.

Fusions / Acquisitions
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