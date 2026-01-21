 Aller au contenu principal
L'entreprise indienne Newgen Technologies met fin à sa série de défaites grâce à un relèvement de la notation de Jefferies
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 05:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 janvier - **Les actions de Newgen Software Technologies

NEWG.NS augmentent jusqu'à 4,7% à 658,15 roupies; en passe de mettre fin à 8 jours de pertes

**Les actions du fournisseur de solutions logicielles ont chuté de 14,5% mardi après avoir affiché un bénéfice net consolidé de 628,2 millions de roupies, soit 29,4% de moins qu'il y a un an

**Jefferies relève sa recommandation sur le titre de "Sous-performance" à "Acheter", estimant que les pressions sur la croissance sont déjà prises en compte après une chute de 60 % au cours des 12 derniers mois

** Les ventes de licences ont diminué au cours de l'exercice 26 sur une base élevée et devraient se normaliser au cours de l'exercice 27

**La société de courtage affirme que la productivité tirée par l'IA pourrait stimuler les marges; elle indique que l'entreprise s'attend à ce que la GenAI (IA générative) génère des gains de productivité de 20 à 30 % dans l'ingénierie logicielle au cours des 2-3 prochaines années, ce qui devrait contribuer à réduire les coûts

**L'action a chuté de 50,3 % en 2025

