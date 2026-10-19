L'entreprise indienne Jio attire des investisseurs de premier plan dans le livre d'ordres de référence de son introduction en bourse, les offres dépassant les 25 milliards de dollars

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* ADIA et Blackrock figurent parmi les sociétés auxquelles des actions ont été attribuées dans le cadre du livre d'ordres des investisseurs de référence de Jio.

* L'introduction en bourse a attiré environ 25 milliards de dollars d'offres de la part d'investisseurs de référence.

* Jio devrait lever jusqu'à 3,2 milliards de dollars, pour une valorisation de 108,3 milliards de dollars.

(Ajout d'informations issues du dossier de placement afin de modifier les sources et de reformuler les paragraphes 1 à 5 du titre)

par Aditya Kalra et Vibhuti Sharma

Reliance, la société du milliardaire indien Mukesh Ambani, a déclaré lundi que l’Abu Dhabi Investment Authority, BlackRock et Fidelity figuraient parmi les investisseurs ayant soumis des offres dans le cadre du livre d'ordres de référence de l’introduction en bourse record de Jio Platforms, d’un montant de 3,2 milliards de dollars, qui, selon deux sources, a suscité plus de 25 milliards de dollars de demandes.

Le groupe de télécommunications, de cloud et d’intelligence artificielle a ouvert lundi son introduction en bourse record aux investisseurs institutionnels, qui peuvent soumissionner pour jusqu’à 30 % de l’offre qui leur est exclusivement réservée, avant que l’émission ne soit ouverte à la souscription publique mercredi.

Jio Platforms a attribué des actions d’une valeur de plus de 81 milliards de roupies (853,31 millions de dollars)à des investisseurs de référence, selon un document déposé lundi par la société.

L'assureur public Life Insurance Corporation, la banque française BNP Paribas, JPMorgan et la HDFC Bank, première banque du secteur privé indien, figuraient parmi les autres institutions ayant reçu des actions dans le cadre du livre d'ordres des investisseurs de référence de l'introduction en bourse.

Les offres reçues ont représenté plus de 30 fois le quota réservé aux investisseurs de référence, a indiqué une source à Reuters.

Jio a bouleversé le marché indien des télécommunications en 2016 en proposant des appels vocaux gratuits et des forfaits de données à bas prix, et est rapidement devenu le plus grand opérateur mobile du pays. Il compte désormais plus de 500 millions d’abonnés et est en concurrence avec Bharti Airtel et Vodafone Idea.

Son introduction en bourse est considérée comme un test permettant de déterminer ce que les investisseurs internationaux sont prêts à payer pour cette envergure et pour l’expansion de Jio dans le cloud et l’intelligence artificielle.

Dirigée par Akash Ambani, fils de Mukesh Ambani, Jio exploite les activités de télécommunications et numériques de Reliance Industries RELI.NS , qui couvrent les services mobiles, le haut débit fixe, le cloud, le divertissement, les technologies d’entreprise et les offres d’intelligence artificielle.

L’introduction en bourse de Jio fait suite à celle, en septembre, de la National Stock Exchange of India , soulignant l’appétit des investisseurs pour les grandes opérations sur le marché indien. Il s’agira de la première opération de Reliance depuis l’introduction en bourse de Reliance Petroleum en 2006.

Depuis le début de l’année, le montant des recettes issues des introductions en bourse en Inde a augmenté de 8,3 % pour atteindre 12,65 milliards de dollars par rapport à la même période l’année dernière, selon les données de LSEG.

Si l’introduction en bourse est couronnée de succès, Jio Platforms se classerait parmi les quatre premières sociétés indiennes cotées en bourse en termes de capitalisation boursière, derrière sa société mère Reliance, son concurrent Bharti Airtel BRTI.NS et la plus grande banque privée du pays, HDFC Bank HDBK.NS .

Jio prévoit d’utiliser jusqu’à 275 milliards de roupies indiennes (2,90 milliards de dollars) du produit net de l’opération pour rembourser ou prépayer les emprunts de sa filiale de télécommunications, Reliance Jio Infocomm.

(1 dollar = 94,9475 roupies indiennes)