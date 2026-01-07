 Aller au contenu principal
L'entreprise indienne IIFL Capital en hausse après des échanges agités ; TPG Capital est en pourparlers pour acquérir une participation dans l'entreprise, selon des sources
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 08:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 janvier - ** Les actions de l'entreprise indienne IIFL Capital Services IIFS.NS ont augmenté de 2% à 398 roupies

** L'action a connu des échanges agités plus tôt dans la journée, oscillant entre des gains de 5,3 % et des baisses de 2,4 % ** TPG Capital est en pourparlers pour acheter une participation allant jusqu'à 20% dans la société, ont déclaré deux sources familières avec l'affaire à Reuters

** IIFS a fait un bond de près de 20% entre le 29 décembre et le 6 janvier

** Les volumes échangés s'élèvent à 2,4 millions d'actions contre une moyenne sur 30 jours d'environ 979 000 actions

** TPG s'est refusé à tout commentaire, IIFL Capital n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters

** En 2025, l'IIFS avait augmenté d'environ 11 %

