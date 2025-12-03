L'entreprise indienne Aequs s'intéresse aux pièces d'avion de plus grande valeur, alors que le fournisseur d'Airbus lance son introduction en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Haripriya Suresh et Nandan Mandayam

Aequs AEQU.NS , fournisseur d'Airbus et de Boeing, envisage de se lancer dans la production de pièces d'avion à plus forte valeur ajoutée, afin de tirer parti du fait que les avionneurs mondiaux s'approvisionnent de plus en plus en Inde, dans un contexte de contraintes de capacité et de problèmes de chaîne d'approvisionnement, a déclaré un haut responsable de l'entreprise.

Aequs fournit également Spirit AeroSystems SPR.N et Safran SAF.PA et réalise environ 90 % de son chiffre d'affaires dans le secteur des pièces aéronautiques. La société a lancé un premier appel public à l'épargne de 102,4 millions de dollars qui a été entièrement souscrit dans les heures qui ont suivi l'ouverture mercredi et vise une valorisation de 923,5 millions de dollars.

"Notre expansion dans le domaine de l'aérospatiale, qui nous permet d'intégrer d'autres capacités, est l'un de nos principaux leviers de croissance. Ce que nous essayons de faire, c'est de nous étendre à l'intégration verticale", a déclaré le directeur général Aravind Melligeri, ajoutant que les clients demandent que davantage de livraisons soient effectuées à partir des usines indiennes d'Aequs.

L'internalisation d'une plus grande partie du travail permettrait de gérer toutes les étapes, de la transformation des matières premières à la distribution, dans le même pays, voire sur le même site.

L'ESSOR DE L'AÉROSPATIALE EN INDE

Aequs fait partie d'un groupe de fournisseurs indiens de l'aérospatiale qui profitent du fait que les principaux constructeurs d'avions et de moteurs occidentaux augmentent leur approvisionnement dans le pays après les grèves, les plafonds de production et les pénuries de pièces et de main-d'œuvre qui ont suivi la pandémie.

"Le client veut toujours quelque chose que vous n'avez pas pour lui, mais il est également prêt à garantir les capacités actuelles", a déclaré Aravind Melligeri, tout en ajoutant que le segment de l'aérospatiale offre des possibilités limitées de diversification "à cause des deux grands", en référence à Airbus

AIR.PA et Boeing BA.N .

Pour contrer ce phénomène, l'entreprise prévoit de développer son petit segment des produits de consommation, qui comprend les jouets, les ustensiles de cuisine et les pièces mécaniques pour l'électronique grand public, et dont elle ne tire que 10 % de son chiffre d'affaires. Selon Aravind Melligeri, Aequs mise sur l'accélération de la transition Chine-plus-un , à mesure que les marques mondiales diversifient leurs sources d'approvisionnement. Les fabricants, qui dépendent depuis longtemps de la Chine pour les composants et les produits finis, cherchent désormais à réduire leur dépendance à l'égard d'une seule base d'approvisionnement. Selon le cabinet de conseil Frost & Sullivan, le marché mondial des ustensiles de cuisine et des jouets sous-traités était évalué à 8,05 milliards de dollars et à 7,05 milliards de dollars en 2024.

La division consommateurs de l'entreprise basée à Belagavi (Karnataka), qui fonctionne à environ 21 % de sa capacité contre 65 % à 70 % pour l'aérospatiale, offre une marge de croissance et lui confère "différents cycles de potentiel", a déclaré Aravind Melligeri. Elle compte parmi ses clients Hasbro HAS.O , Spin Master TOY.TO , connu pour Paw Patrol, et la marque indienne d'ustensiles de cuisine Wonderchef WONE.NS .

Le chiffre d'affaires d'Aequs a augmenté de 17 % pour atteindre 5,37 milliards de roupies au cours des six mois précédant le 30 septembre, tandis que les pertes ont diminué de 76 % pour s'établir à 169,8 millions de roupies.