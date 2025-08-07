L'entreprise indienne 3M annonce une hausse de son bénéfice trimestriel grâce à une forte demande dans les secteurs des soins de santé et de la consommation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de produits diversifiés 3M India TMIN.NS a annoncé une hausse de ses bénéfices en glissement annuel après trois trimestres consécutifs de baisse, grâce à une forte demande dans les secteurs de la santé et de la consommation.

La société, qui fabrique des produits allant des notes "Post-it" aux équipements médicaux, a fait état d'une hausse de 13,1 % de son bénéfice après impôts, à 1,78 milliard de roupies (20,30 millions de dollars) pour le premier trimestre clos le 30 juin, contre 1,57 milliard de roupies il y a un an.

La branche indienne du conglomérat américain 3M MMM.N a enregistré une forte demande dans des secteurs tels que les soins de santé, l'infrastructure et l'électronique, à mesure que les activités de fabrication indiennes se développent, grâce à l'augmentation des dépenses publiques et à une forte croissance économique.

Le chiffre d'affaires de 3M India a augmenté de 14,3 % pour atteindre 11,96 milliards de roupies, ce qui représente sa plus forte croissance en trois trimestres. Les dépenses ont augmenté d'environ 13 %.

Le mois dernier, la société mère 3M MMM.N a relevé ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année et a prévu que les droits de douane américains pèseraient moins sur ses bénéfices en 2025.

Les ventes dans les secteurs de la santé et de la consommation, qui représentent respectivement 20 % et 11 % du chiffre d'affaires, ont augmenté de 20 % chacune.

Le segment le plus important, celui des transports et de l'électronique, qui représente environ 37 % du chiffre d'affaires global, a vu ses ventes augmenter de 11 %.

Les actions de 3M India ont baissé de 2,22 % dans un marché plus large faible après que les États-Unis aient doublé les droits de douane sur les produits indiens importés à 50 %, ravivant les inquiétudes sur l'impact économique des tensions commerciales accrues .BO .

(1 $ = 87,6900 roupies indiennes)