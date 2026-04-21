L'entreprise française Engie discute avec l'administration Trump d'un remboursement pour les projets d'éoliennes en mer aux États-Unis

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L'entreprise française Engie

ENGIE.PA est en pourparlers avec l'administration Trump au sujet d'un éventuel remboursement des baux de ses projets éoliens offshore aux États-Unis, compte tenu de l'opposition du président à cette technologie, a déclaré mardi la directrice générale Catherine MacGregor.

Engie a suspendu trois projets éoliens offshore en cours de développement et comptabilisé des dépréciations pour sa coentreprise Ocean Winds depuis le retour de M. Trump à la Maison Blanche l'année dernière.

"Nous verrons ces conditions, un accord est possible en fonction des discussions", a déclaré Mme MacGregor lors d'un petit-déjeuner de presse. La major pétrolière française TotalEnergies TTEF.PA a déjà réorienté près d'un milliard de dollars (850 millions d'euros) des concessions éoliennes offshore vers la production de pétrole et de gaz naturel aux États-Unis.

M. Trump a déclaré qu'il trouvait les éoliennes laides, coûteuses et inefficaces, et son administration a pris des mesures pour augmenter la production nationale de combustibles fossiles.

"D'un point de vue économique, mais aussi en termes d'acceptation par le public, je crois fermement à l'énergie éolienne en mer. Bien sûr, il faut bien planifier les projets et impliquer les pêcheurs", a déclaré Mme MacGregor.

Elle a toutefois ajouté que le développement de l'énergie éolienne en mer aux États-Unis resterait un défi, car il n'existe pas de lignes directrices politiques claires.

"Les nouveaux projets d'éoliennes en mer seront compliqués, quelle que soit l'administration en place", a déclaré Mme MacGregor.

(1 euro = $1,1759)