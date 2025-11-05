L'entreprise européenne Fairphone fait son entrée sur le marché américain en s'appuyant sur la demande de droit à la réparation

Le fabricant néerlandais d'électronique éthique Fairphone fait son entrée sur le marché américain avec ses écouteurs réparables, préparant ainsi le terrain pour le lancement d'un téléphone, a déclaré le directeur général Raymond van Eck lors d'une interview accordée à Reuters.

POURQUOI C'EST IMPORTANT? Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une pression croissante des consommateurs et de la législation aux États-Unis en faveur d'un "droit à la réparation" où les consommateurs considèrent à long terme le coût total de la propriété au-delà des étiquettes de prix gonflées, a déclaré le directeur général.

CITATION CLÉ

"Notre stratégie est conçue pour l'incertitude. La météo des tarifs peut changer tous les jours, mais le signal de la demande aux États-Unis est clair", a déclaré Raymond van Eck, ajoutant que "la législation sur le droit à la réparation progresse dans tout le pays, ce qui crée une nouvelle opportunité pour nous".

CONTEXTE Ces dernières années, de nombreux États américains ont adopté des lois sur le "droit à la réparation", les consommateurs et les législateurs s'insurgeant contre les produits difficiles ou impossibles à réparer, qu'il s'agisse de smartphones ou de tracteurs . Comme la plupart des marques d'électronique, Fairphone fabrique en Chine, mais l'accent mis sur la durabilité, des mines aux puces, exige une plus grande traçabilité de la chaîne d'approvisionnement et l'aide à naviguer dans les pénuries de composants , a déclaré le directeur général.

PAR LES CHIFFRES

Fairphone a enregistré une augmentation de 61 % de son chiffre d'affaires en glissement annuel au troisième trimestre 2025, les ventes d'appareils ayant augmenté de 61 %, celles de produits audio de 40 % et celles de pièces détachées de 41 %.

La société vise à vendre cette année aux États-Unis au moins autant d'unités audio qu'elle en a vendues en Europe l'année dernière. Elle a refusé de donner des objectifs de vente.

Un tarif de 34 % influe actuellement sur ses prix.

Son appareil phare, le Fairphone 6, promet huit ans d'assistance totale, cinq ans de garantie et des pièces de rechange jusqu'en 2033.

PROCHAINE ÉTAPE

La ligne audio, vendue dans le cadre d'un partenariat avec Amazon AMZN.O , est conçue comme une tête de pont sur le marché américain. Plus de 90 % des téléphones dans ce pays sont vendus par l'intermédiaire d'opérateurs de réseaux mobiles, et Raymond van Eck a déclaré que ce lancement fait l'objet d'une planification minutieuse.