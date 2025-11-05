L'entreprise de traitement des paiements FIS dépasse ses estimations de bénéfices grâce à l'apport de son unité de solutions bancaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de traitement des opérations bancaires et des paiements Fidelity National Information Services FIS.N a battu mercredi les estimations de Wall Street pour son bénéfice du troisième trimestre, aidée par une forte demande dans son unité de solutions bancaires.

Les dépenses de consommation américaines restent résilientes, même si les inquiétudes grandissent concernant les politiques commerciales de l'administration Trump, les signes de tension sur le marché du travail et l'inflation persistante.

Les volumes de dépenses plus importants ont profité aux fournisseurs de technologies de paiement qui facturent aux commerçants et aux banques des frais pour le traitement des transactions.

La société basée à Jacksonville, en Floride, a déclaré une augmentation de 6% des revenus de son unité de solutions bancaires à 1,89 milliard de dollars au cours du trimestre déclaré, tandis que les revenus de son segment des marchés de capitaux ont augmenté de 7% à 783 millions de dollars.

Sur une base ajustée, FIS a enregistré un bénéfice net de 789 millions de dollars, soit 1,51 $ par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 765 millions de dollars, soit 1,40 $ par action, il y a un an.

Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 1,49 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Son chiffre d'affaires a augmenté de 5,7 % pour atteindre 2,72 milliards de dollars.

La société prévoit un bénéfice ajusté par action pour 2025 compris entre 5,74 et 5,78 dollars, contre 5,75 dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 0,6 % dans les échanges avant bourse.