L'entreprise de traitement des paiements FIS affiche un bénéfice en hausse grâce à son unité de solutions bancaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Fidelity National Information Services

FIS.N , société de services bancaires et de traitement des paiements, a publié mardi un bénéfice plus élevé pour le quatrième trimestre grâce à une forte demande pour ses produits et services financiers, ce qui a fait grimper les actions de la société de 3 % avant la clôture de la bourse.

Les dépenses de consommation se sont largement maintenues malgré l'incertitude économique, les hauts revenus soutenant la demande discrétionnaire tandis que les ménages à revenus moyens et faibles se concentrent sur l'essentiel, soutenant des volumes de transactions stables.

L'augmentation des volumes de dépenses profite aux fournisseurs de technologies de paiement qui facturent aux commerçants et aux banques des frais pour le traitement des transactions.

L'unité de solutions bancaires de la société basée à Jacksonville, en Floride, a enregistré une hausse de 9 % de son chiffre d'affaires pour atteindre 1,9 milliard de dollars au cours du trimestre d'octobre à décembre, tandis que le chiffre d'affaires de son segment des marchés de capitaux a augmenté de 8 % pour atteindre 883 millions de dollars.

Les analystes ont déclaré que la toile de fond des dépenses informatiques des banques reste saine, et qu'un environnement réglementaire plus accommodant continue de stimuler l'activité de fusion et d'acquisition des banques, un domaine dans lequel FIS est bien positionné étant donné qu'il se concentre sur les grandes institutions par rapport à ses homologues qui ciblent des marchés plus petits.

Sur une base ajustée, FIS a enregistré un bénéfice net de 874 millions de dollars, soit 1,68 $ par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 754 millions de dollars, soit 1,40 $ par action, il y a un an.

En avril dernier, Global Payments a accepté de racheter son concurrent Worldpay à FIS et à la société de capital-investissement GTCR pour 24,25 milliards de dollars dans le cadre d'un accord tripartite. Dans le cadre de cette transaction, Global Payments a vendu son unité de solutions pour émetteurs, anciennement connue sous le nom de TSYS, à FIS pour 13,5 milliards de dollars.

Selon les analystes, l'acquisition de TSYS augmentera les charges d'intérêt de FIS et limitera les rachats d'actions.

La société a également déclaré mardi qu'elle prévoyait de suspendre temporairement les rachats d'actions et les fusions-acquisitions.

Pour l'ensemble de l'année 2026, FIS prévoit un chiffre d'affaires compris entre 13,77 et 13,85 milliards de dollars.