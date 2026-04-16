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L'entreprise de téléachat QVC plonge après avoir déposé une demande de protection contre la faillite
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 10:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 avril - ** Les actions de la société de téléachat QVC

QVCGA.O chutent de 67,5 % à 0,83 $ dans les transactions de pré-marché

** La société va entamer une procédure de protection contre la faillite au titre du chapitre 11 auprès d'un tribunal américain au Texas

** L'entreprise a l'intention de conclure un accord de soutien à la restructuration avec certains détenteurs de titres de créance de l'entreprise

** Elle s'attend à recevoir un avis de radiation du Nasdaq en lien avec l'affaire de faillite

** Pour le trimestre clos le 31 décembre, Co a déclaré une perte nette de 2,4 milliards de dollars, contre 1,29 milliard de dollars en 2024

** Les plus grands segments de QVC sont la télévision et les programmes de shopping sur les médias sociaux - QxH - et le segment de style de vie - Cornerstone Brands

** QVCGA a une capitalisation boursière de 21,93 millions de dollars, avec environ 7,89 actions en circulation, à la clôture du marché le 15 avril, selon les données du LSEG

** L'action a perdu plus de 75% depuis le début de l'année, jusqu'à la dernière clôture

** L'action QVCGA a perdu plus de 98 % de sa valeur depuis ses débuts sur le Nasdaq en 2006

Valeurs associées

QVC GROUP RG-A
0,7916 USD NASDAQ -68,96%
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