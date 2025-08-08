L'entreprise de technologie médicale Heartflow lève 316,7 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de technologie médicale Heartflow a déclaré jeudi avoir levé 316,67 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.

La société basée à Mountain View, en Californie, a vendu 16,67 millions d'actions à 19 dollars l'unité, alors qu'elle visait une fourchette de 17 à 18 dollars l'unité.