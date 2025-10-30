 Aller au contenu principal
L'entreprise de services publics WEC Energy dépasse les attentes en matière de bénéfice grâce à une demande d'électricité plus forte
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 13:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

WEC Energy Group a battu jeudi les attentes de Wall Street pour le bénéfice du troisième trimestre et a affiché une hausse de 13% du bénéfice net, l'entreprise de services publics ayant bénéficié d'une augmentation de la demande d'électricité dans tous les segments de clientèle.

La demande d'électricité aux États-Unis devrait atteindre un niveau record en 2025 et 2026, selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie, citant la croissance des centres de données sur l'IA et les crypto-monnaies, ainsi qu'une électrification plus large.

La consommation d'électricité des petits clients commerciaux et industriels a augmenté de 1,1 %, tandis que celle des grands clients commerciaux et industriels a progressé de 2,5 %.

La consommation d'électricité résidentielle a augmenté de 2,1 % et les livraisons d'électricité au détail, à l'exclusion de la mine de minerai de fer dans la péninsule supérieure du Michigan, ont augmenté de 1,8 %, a déclaré WEC Energy.

Les revenus d'exploitation de WEC au troisième trimestre ont augmenté de 12,7 % pour atteindre 2,10 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 1,89 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société - qui fournit de l'électricité et du gaz à près de 4,7 millions de clients dans le Wisconsin, l'Illinois, le Michigan et le Minnesota - a réaffirmé ses prévisions de bénéfices pour 2025 de 5,17 à 5,27 dollars par action.

Le bénéfice net de WEC Energy, basée à Milwaukee, a augmenté à 271,3 millions de dollars, soit 83 cents par action, au cours du troisième trimestre, contre 240,1 millions de dollars, soit 76 cents par action, il y a un an. Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice de 81 cents par action.

Le troisième trimestre de l'année dernière incluait une charge de 6 cents par action encourue par la WEC après que les autorités de régulation aient refusé à la société de recouvrer certaines dépenses dans l'Illinois. En excluant cet élément, le bénéfice ajusté du trimestre de l'année précédente aurait été de 82 cents par action.

