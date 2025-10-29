L'entreprise de services publics NiSource augmente ses dépenses pour répondre à la demande croissante de centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société américaine d'électricité et de gaz NiSource NI.N a relevé mercredi ses objectifs de croissance à long terme , misant sur des gains provenant de l'augmentation des dépenses d'investissement au cours de cette décennie, y compris un investissement de plusieurs milliards de dollars dans les centres de données.

La compagnie d'électricité basée dans l'Indiana a dévoilé un plan d'investissement consolidé de 28 milliards de dollars jusqu'en 2030. Sur ce montant, environ 7 milliards de dollars seront consacrés à l'infrastructure des centres de données, reflétant la demande croissante d'énergie liée à l'expansion du numérique et de l'IA.

Le plan révisé marque une augmentation de 45%, soit environ 8,6 milliards de dollars de plus que ses perspectives de dépenses précédentes sur cinq ans, et soutient un taux de croissance annuel composé du BPA ajusté prévu de 8% à 9% de 2026 à 2033.

NiSource a déclaré qu'elle s'attend maintenant à ce que le bénéfice ajusté de 2026 se situe entre 2,02 et 2,07 dollars par action, par rapport à la fourchette de 1,85 à 1,89 dollars qu'elle a réaffirmée pour 2025.

Elle a également prolongé son plan de croissance de base à long terme jusqu'en 2030, visant une croissance annuelle du bénéfice ajusté par action de 6 % à 8 %.

La demande d'électricité aux États-Unis devrait atteindre des sommets en 2025 et 2026 , indique l'Administration américaine d'information sur l'énergie, citant la croissance des centres de données pour l'IA et les crypto-monnaies et une électrification plus large.

NiSource dessert environ 3,3 millions de clients en gaz naturel dans six États et environ 500 000 clients en électricité dans l'Indiana.

Elle a déclaré un bénéfice trimestriel de 19 cents par action pour les trois mois clos le 30 septembre, manquant de peu l'estimation moyenne des analystes de 20 cents, selon les données compilées par LSEG.