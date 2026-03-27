L'entreprise de services publics Entergy déclare que l'accord révisé sur le centre de données Meta permettra aux clients de réaliser des économies plus importantes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise Entergy ETR.N a déclaré que Meta Platforms META.O paiera l'intégralité du coût du service pour le centre de données à grande échelle prévu dans le nord-est de la Louisiane dans le cadre d'un accord révisé.

Les actions de la société de services publics étaient en hausse de 4,8 % en début de séance vendredi.

L'accord devrait permettre de réaliser près de 2 milliards de dollars d'économies pour les clients sur 20 ans, a déclaré la société, en plus des 650 millions de dollars annoncés l'année dernière.

Meta avait annoncé son intention d'investir environ 10 milliards de dollars dans un centre de données à grande échelle dans la paroisse de Richland, au nord-est de la Louisiane, un projet que la société mère de Facebook a dévoilé à la fin de l'année 2024.

Les grandes entreprises technologiques s'associent de plus en plus avec les services publics pour alimenter l'expansion rapide des centres de données afin de répondre à la demande croissante d'outils d'intelligence artificielle et d'informatique en nuage.

Entergy Louisiana, qui a reçu l'approbation réglementaire de l'État l'année dernière pour les investissements liés au projet, a déclaré qu'elle prévoyait de mettre en place une importante infrastructure de production, de transmission et de stockage.

Cela comprend sept nouvelles centrales électriques au gaz naturel d'une capacité de plus de 5 200 mégawatts, de nouvelles lignes de transmission à haute tension, des batteries de stockage et des mises à niveau de l'énergie nucléaire.