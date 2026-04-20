L'entreprise de semi-conducteurs AXT chute à l'annonce d'une offre d'actions

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20 avril - ** Les actions du fabricant de semi-conducteurs AXT Inc. AXTI.O ont baissé de 6,5 % à 73,61 $ dans les échanges prolongés, en raison d'une augmentation de capital prévue ** La société basée à Fremont, en Californie, annonce un projet d'offre d'actions ; le montant de l'opération n'est pas connu

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre principalement pour aider sa filiale de Pékin à augmenter sa capacité de production, pour la R&D, pour le fonds de roulement et pour les besoins généraux de l'entreprise

** Northland Capital Markets est l'unique teneur de livre

** Avec ~55,6 millions d'actions en circulation, AXTI a une capitalisation boursière de 4,4 milliards de dollars

** L'action a clôturé en baisse de 4,6 % à 78,76 $ le lundi après avoir terminé l'année 2025 à 16,35 $

** 4 analystes sur 5 considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", 1 comme un "maintien"; PT médian de 28 $, par LSEG