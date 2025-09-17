L'entreprise de sécurité Verisure prévoit de lever 3,1 milliards d'euros lors de son introduction en bourse en Suède

La société de services de sécurité Verisure, basée en Suisse, a annoncé mercredi son intention de s'introduire à la bourse de Stockholm et de lever 3,1 milliards d'euros (3,68 milliards de dollars).

(1 dollar = 0,8435 euro)