L'entreprise de machines agricoles AGCO chute après que JP Morgan a abaissé son objectif de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 décembre - ** Les actions du fabricant d'équipement agricole AGCO Corp. AGCO.N chutent de 2,3 % à 104,46 $ en pré-marché après que J.P.Morgan a réduit son estimation de prix de 127 $ à 123 $

** Le nouveau PT représente une hausse de 15 % par rapport à la dernière clôture de 106,86 $ d'AGCO

** La société de courtage indique que 2026 devrait être une année difficile pour les fabricants d'équipement agricole en Amérique du Nord

** Les prix n'augmenteront probablement que de quelques chiffres par an - JPM ** On s'attend à une reprise après 2026, mais les marges ne rebondiront pas fortement

** La société de courtage préfère néanmoins AGCO à son homologue CNH Industrial CNH.N en raison de son exposition européenne et de son partenariat avec Trimble pour la technologie de l'agriculture de précision

** Quatre des 15 courtiers évaluent le titre à "acheter" ou plus, 10 à "conserver" et 1 à "vendre"; leur prévision médiane est de 117 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a progressé de 14,3 % depuis le début de l'année